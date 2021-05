El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como majadera, grosera y mentirosa la portada del medio de comunicación inglés The Economist, quien lo llamó Falso Mesías. “Portada majadera, muy grosera y desde luego mentirosa”, dijo el mandatario y añadió que se trata de un artículo propagandístico en el que hacen el ridículo.

En tono de broma, dijo que cuando vio que estaba en la portada de la revista inglesa se “sintió muy importante” y luego dijo que es normal que salgan este tipo de publicaciones, porque están molestos quienes apoyaron, por mucho tiempo, el modelo neoliberal.

Para el mandatario, los medios extranjeros se dedicaron a aplaudir las medidas neoliberales y, desde su perspectiva, siempre guardaron silencio ante la corrupción de los políticos de México.

Dijo que ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación: “¿Se acuerdan del título Mesías Tropical, (de Enrique Krauze)? Es lo mismo”, aseguró.

“Y todavía con una falta de ética llaman los mexicanos a que no voten por lo que representamos. ¿Cómo una revista extranjera hace eso? Es como si yo fuera a Reino Unido y pido que voten por mi amigo Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. Yo no puede hacer eso; no respetan las formas”, acusó.