CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio.- Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la militancia del tricolor lo eligió para ese cargo por cuatro años, esto tras la ‘reflexión’ de finalizar antes su gestión.

Tras cuatro horas de reunión con ex presidentes del PRI, Alejandro Moreno aseguró que durante el encuentro discutieron su salida como presidente; sin embargo, acordaron que se mantendrá en el cargo hasta 19 de agosto del 2023, fecha en que concluye su periodo según los estatutos del Revolucionario Institucional.

‘Lo que se hizo en los planteamientos fue la reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento (…) lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatros años, a mí no me puso un Presidente de la República, sino la militancia’, expuso.

Moreno afirmó que no hubo reclamos ‘sólo planteamientos y para ir adelante con el partido’; señaló que los ex presidentes del partido acudieron a dialogar con él con la intención de ver por el futuro del PRI y de las próximas elecciones.

‘Así que fue una gran reunión. Se abordaron todos los temas, fue una reunión de bastante tiempo, se abordaron todos los temas. Mi reconocimiento a cada uno de las y los dirigentes y lo fundamental es fortalecer la estrategia del PRI, la reflexión del PRI para la competencia política electoral’.

Dijo contar con el apoyo de los ex presidentes y que durante la reunión lo instaron a mantener una unidad al interior del partido, con el fin de enfrentar los próximos procesos electorales a desarrollarse en 2023 y 2024.y que ‘el PRI sigue firme, trabajando en unidad para continuar fortaleciéndose’.

Se planteó la renuncia de la actual dirigencia: Sauri

Al salir de la reunión Dulce María Sauri declaró que ‘se planteó la pertinencia de la conclusión o no de la actual dirigencia y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional’, pero la secretaria general dejó claro que ellos concluirán su mandato estatutario en el período que les corresponde.

Entre los asistentes estuvieron Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, Humberto Roque Villanueva, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Carolina Monroy del Mazo y César Camacho Quiroz.

No asistieron Cristina Diaz, Mariano Palacios Alcocer, y Jorge de la Vega Domínguez, así como José Antonio González, quien es actualmente integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).- Con información de Milenio.