Ciudad de México, 29 de enero.— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó hoy que la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), María Elena Lezama Espinosa, haya incurrido en desacato luego de que un juez federal supuestamente ordenó dar marcha atrás en la cancelación del contrato de la empresa Intelligencia México, que recientemente perdió esa concesión por incumplimiento.

“Hay que seguir un procedimiento. No se dice nada más: es que esta autoridad desacató. No, hay que revisar el desacato y la situación y darle vista a la autoridad para que en su derecho argumente a su favor”, dijo la también ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).