Mariana Rodríguez llamó la atención nuevamente y fue criticada en redes sociales. Junto a su esposo, el gobernador de Nuevo León Samuel García, recogió los vidrios rotos que dejó la marcha del 8 de marzo en la entidad por el Día Internacional de la Mujer.

A través de algunos videos, se ve a la primera dama barriendo los destrozos que hicieron algunas de las manifestantes en el Palacio de Gobierno del estado.

Con un conjunto de blazer y pantalón y con tacones, la titular de la oficina AMAR también recolectó las decenas de pancartas y las pegó dentro del recinto.

En los videos también se observa a la influencer subiendo a un barandal descalza, con la ayuda de un elemento de seguridad, para retirar parte de los cristales rotos que quedaban en lo alto del ventanal del inmueble.

INSRAGRAM

Mariana Rodríguez acompañó los audiovisuales con la canción “I am woman” de Emmy Meli, sin embargo en redes sociales fue duramente criticada por estos actos, pues algunos consideran que se trata de una campaña política.

TWITTER

TWITTER

Se une a la marcha

Por primera vez, Mariana Rodríguez se unió a las miles de mujeres que marcharon por el 8 de marzo.

“Hoy acudí a mi primera marcha en el Día Internacional de la Mujer. Acudí en silencio. Acudí por mí y por todas”, se lee en una publicación que subió en Instagram.

En la imagen se ve a Mariana hasta adelante del contingente, portando un pañuelo color morado.

En el post la “Chavacana” pidió perdón a las mujeres por “haber juzgado desde mi privilegio”.

“Quiero empezar por pedir perdón. Perdón a todas aquellas que ya no están con nosotros, perdón a todas las que no alcanzaron a recibir ayuda, perdón por todas aquellas que sufrieron violencia de manera invisible. Pero sobre todo, perdón por haberme sentido ajena tantos años, por haber pensado que como yo no sufrí violencia, yo no tenía por qué marchar”.

Además, Mariana Rodríguez recordó la vez que dijo que ella no era feminista y también se disculpó por ese acto.

“Perdón por haber dicho que no era feminista. Aprendí tanto, aprendo tanto y seguiré aprendiendo tanto que, hoy más que nunca, estoy consciente de la gran responsabilidad que tengo y de los grandes cambios de fondo que debemos hacer”, finaliza.