Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaran medidas cautelares para sancionar a referentes y liderazgos morenistas por participar en actividades públicas del partido, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó tal decisión como ridícula y excesiva.

“Me parece que la autoridad electoral está rebasando su campo de responsabilidad. Están haciendo a un lado la Constitución y claramente, se evidencian como autoridades parciales. Se están coartando los derechos políticos de las y los militantes y simpatizantes de Morena”, declaró Delgado en conferencia prensa.

Asimismo, consideró que es un exceso que se les impida la participación en eventos públicos y en asambleas informativas; porque no hay proceso electoral alguno en marcha. Por tanto, apuntó que es ridículo decir que Morena está realizando actos anticipados de campaña.

“Nosotros siempre cumplimos lo que nos mandata la autoridad, pero no vamos a dejar de luchar por una auténtica democracia, esa es nuestra vocación. Somos un Movimiento pacífico, manifestar nuestras ideas respecto de una Reforma Electoral, de una Reforma Eléctrica o sobre la continuidad de la Cuarta Transformación, no es ningún delito es una garantía constitucional. Morena es un Movimiento pacífico, constituido legalmente y que democráticamente lucha por la Transformación de nuestro país”, sostuvo el líder morenista.

En este sentido, pidió al Tribunal Electoral “que la resolución de fondo respete las garantías y derechos constitucionales” ya que, éstas permiten a Morena – como partido político – “hacer reuniones pacíficas, hacer asambleas, discutir nuestras ideas y promover nuestro proyecto”.

Por último, Mario Delgado denunció que algunos Consejeros del INE “ya no tienen remedio, pues han actuado como empleados de la derecha corrupta”, no obstante, señaló que Morena “no tiene la culpa de que la oposición no sea capaz de hacer una reunión en cualquier plaza pública del país o de que no pueda convocar a reuniones, o de que no tenga liderazgos”, por lo que, los integrantes del partido guinda seguirán defendiendo su libertad y sus derechos políticos, “porque de eso se trata la Cuarta Transformación, de que el pueblo mande y nunca más haya restricciones autoritarias como las que hoy vergonzosamente las autoridades electorales están tratando de imponer”.