“Mi nombre es Martha Posadas fui agredida por la policía municipal de una forma brutal“, con estas palabras a través de un video en redes sociales la comerciante de la ciudad de Pachuca exigió a las autoridades justicia por la manera en qué agentes de la Secretaría de Seguridad Pública la trataron.

Fueron tres policías quienes con exceso de fuerza sometieron a Martha de 62 años de edad, quien mostró moretones en el cuerpo producto de los golpes que recibió por parte de la seguridad pública.

Me estaban privando de la vida, yo sentía mucha asfixia. Les dije, no puedo respirar, por favor suéltenme y no hicieron caso”, denuncia sollozando.

Martha solicitó el apoyo de la ciudadanía y el gobierno estatal y municipal para que se realicen las acciones necesarias y se castigue a los elementos que actuaron con abuso de autoridad.

Necesitan capacitarse. Quiero justicia para estas personas y verlas que reciban el castigo que requieran para que aprendan”.

A través de sus redes sociales la mujer sometida por policías municipales de Pachuca exige que se castigue a los responsables del uso excesivo de la fuerza. Se inició una queja de oficio en la @CDHEHidalgo .

Martha aseguró la policía realizó la detención en su contra por no contar con los permisos de licencia de funcionamiento.

“A mí me llevan y me detienen y me tiran como si fuera un animal”, dijo. Sin embargo, señaló que si cuenta con el resto de la documentación en forma, misma que intentó presentar a la autoridad.