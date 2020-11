Tras confirmación por el presidente López Obrador, Rosa Icela Rodríguez acepta la designación para encabezar la SSPC

Rosa Icela Rodríguez aceptó el nombramiento como titular de Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.

Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel @lopezobrador_ , por la designación como titular de la @SSCP . Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid. 🇲🇽1/2 @GobiernoMX

“Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por COVID-19”, afirmó.

He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles. 🇲🇽 2/2 @GobiernoMX

— Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) November 3, 2020