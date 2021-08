María Ravelo, madre deJosé Eduardo Ravelo, joven asesinado presuntamente por policías municipales, aseguró que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, le ofreció dos millones y medio de pesos de manera indirecta para que se quedara callada.

“El alcalde no me ofreció un trato directo, pero sí con dos emisarios que mandó con mi abogado me ofreció 2 millones y medio de pesos para que me quedara callada”, agregó.

En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, María Ravelo mencionó que el alcalde la llamaba a una reunión, sin embargo, le pedía que Renán Barrera le ofreciera el dinero directamente.

“Quiero que el alcalde me lo pida en ese momento, la vida de mi hijo no la voy a vender por nada del mundo”, destacó.

Asimismo, agradeció la ayuda que le proporcionó Olga Sánchez Cordero, quien la recibió en la Ciudad de México y reconoció el apoyo por la carpeta de investigación que se abrió en la Fiscalía General de la República (FGR). Mencionó que los videos que circularon en redes sociales del momento de la detención de su hijo y sobre los abusos y golpes que realizaron los policías se pudo avanzar en la investigaciones para dar con los responsables. “Que le puedo decir a una persona que no tiene el menor rasgo de humanidad y tratan a los que deben de salvar como animales. Ojalá los traten como trataron a mi hijo”, finalizó