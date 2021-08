El presidente López Obrador aseguró que se siente satisfecho por lo que ha logrado su administración durante la primera parte del sexenio. “Vamos a dejar bien consolidado el proyecto de la 4T”, dijo el mandatario federal, a un día de que entregue su Tercer Informe de Gobierno.

Al respecto, explicó que espera un buen resultado en la consulta para la revocación de mandato, pero en caso de que pidan su salida, se siente satisfecho con lo que ha logrado en casi tres años de mandato.

Sobre el Tercer Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo que se realizará mañana, a las 10:00 de la mañana, razón por la que no se realizará la tradicional Conferencia Mañanera en Palacio Nacional.

Entre los éxitos de su gobierno que dijo que le dan más orgullo se encuentra el haber reformado la Constitución Política, para que nadie pueda ganar más que el presidente. Dijo que “no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre” y que lo más importante es mantener la Austeridad Republicana.

El otro concepto que presumió fue el de la creación de la Guardia Nacional, que ha colaborado en distintos momentos de la vida pública de nuestro país.

Agregó que está satisfecho con lo logrado en esta primera mitad de gobierno, pues el peso no se devaluó, aún cuando llegó a subir a 25 pesos por dólar, “por lo que ya puedo decir que no se devaluó”. También dijo que se están recuperando los empleos y los pronósticos de crecimiento señalan que se alcanzará a finales de año, el 6 por ciento.

Dijo que en estos tres años no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz y no hubo crisis de consumo. Por último, adelantó que aún con la crisis, no se detuvo el proceso de transformación.