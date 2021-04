El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que se sintió amenazado por el aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

“Amenazado sí. Si alguien te dice que va a llevar a un conjunto de personas a tu casa sin estar invitadas, pues eso es una amenaza. Cuando te llevan un féretro y se refieren a uno, como rezó.

“Cuando te llevan un féretro con tu nombre, que por cierto es una cosa de pésimo gusto me parece, cuando estamos lamentando el fallecimiento (de miles) de personas por el COVID ¡qué me digan!, ¿eso qué es? Ahora, amenazas he tenido, hay y seguramente seguirá habiendo; amedrentarme por eso: pues no”, dijo.

Entrevistado en la primera emisión del programa Me lo dijo Adela, en El Heraldo TV con la periodista Adela Micha, el consejero agregó que sólo cumple con la ley e insistió en que todo sería tan sencillo si el Salgado Macedonio hubiera presentado un informe de campaña, aunque sea en ceros, lo cual habría ameritado una multa.

Por qué, reiteró Córdova Vianello, sí presentaron la documentación 6 mil 500 precandidatos cumplidos que hoy contienden por el voto popular, por lo que no se siente amedrentado al cumplir las reglas que los propios partidos se pusieron.

Respecto a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se trata de la visión de un actor político de mayor relevancia del país, donde hay intereses y expectativas de cara a una elección.

“Sus posturas hay que tomarlas como las de un actor político; el INE no va a entrar a una confrontación y va a demostrar una vez más que es una institución que le va a levantar la mano a aquellos ganadores que hayan sido favorecidos por el voto popular”, sostuvo.

Además, dijo que en México ni el INE, ni los actores políticos, deciden a los ganadores de las elecciones, sino la ciudadanía con su voto el día de la elección.

Lo que sí hace el INE, reiteró, es fijar las condiciones para el voto libre, lo que significa que las casillas sean espacios libres en un doble sentido, para elegir y evitar contagios de COVID-19.

También garantiza que las elecciones sean equitativas conforme a lo que dice la ley, en ese sentido reconoció que hoy hay una crítica al INE respecto a una supuesta acción sesgada, como en el caso de la sobre representación, pero se actúa con forme las normas establecidas.

Y en tercer lugar, hizo hincapié en que se está garantizando las condiciones de equidad justamente no entrando en contra de lo que dicen los actores políticos, porque hay quien quiere provocar que el INE conteste para que digan que sí es parcial.

“El INE no se va a bronquear con nadie, pero tampoco va a dejar pasar violaciones a la ley, ni tampoco acusaciones falsas. Nosotros estaremos explicando, sin confrontar, y aplicando la ley con puntualidad”, remató.