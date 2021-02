El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM José de la Peña Ruíz Chávez, informó que permanece en esta capital a donde vino a atender la notificación que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP le envió para aclarar presunciones respecto a su involucramiento con una serie de ilícitos con tarjetas de crédito.

En una misiva hacia la sociedad quitanarroense, en la que incluyó a amigos, conocidos, periodistas y medios de comunicación serios, haters, resentidos y/o chayoteros”, el legislador negó vínculos con una mafia europea (rumana) que comete ilícitos con tarjetas de crédito.

“Contrario a los que muchos pensarían, estoy atendiendo la investigación de manera formal y frontal.

“Como abogado que soy, la experiencia me dice que los temas legales se litigan y atienden en las instituciones, no en medios de comunicación.

“Una investigación de la cual les digo, con la frente en alto; que no tengo, no he tenido, ni tendré relación, amistad o negocios con presuntos grupos y personas criminales.