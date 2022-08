Las recientes jornadas de violencia en el país se extendieron hasta el Estado de México, donde trascendió que un médico cubano perdió la vida tras ser agredido con un arma de fuego en un hospital de Ecatepec.

Se trata de Ernesto Oliva Legra, quien se encontraba en la Unidad Materno Infantil Ecatepec S.A. de C.V., ubicada en la colonia Tierra Blanca, calle Puerto Campeche, cuando se registraron los hechos.

De acuerdo con reportes preliminares, el pasado viernes 12 de agosto dos sujetos armados irrumpieron en el hospital y en la recepción preguntaron por una mujer; sin embargo, no había registro de la persona a quien buscaban.

Ante ello, amenazaron a un empelado del nosocomio, quien fue obligado a darles acceso a las áreas de atención médica en la segunda planta. En esa zona habrían disparado contra dos mujeres, quienes perdieron la vida en ese mismo lugar.

Una de las víctimas era una joven enfermera de alrededor de 20 años, mientras que la otra mujer ha sido identificada por algunos medios como una visitante, aunque también se ha señalado de que se trataba de una paciente.

Por su parte, Oliva Legra resultó con heridas producidas por la detonación del arma de fuego. A pesar de que fue trasladado a otro hospital para recibir atención especializada, momentos después se reportó su muerte.

Trascendió que el médico originario de Cuba llevaba tres años residiendo en México y no era parte de las brigadas especiales convocadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un presunto empleado del Hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de nombre Edgar Martínez Aguilar, dio a conocer el deceso de Ernesto Oliva a través de sus redes sociales.

“El día de ayer llegó un paciente de origen cubano. Nombre Ernesto Oliva Legra, de 32 años al Hospital ISSEMYM Ecatepec. Se dará parte a ministerio público, el hoy occiso se encontraba en San Cristóbal Ecatepec”

Asimismo, en Facebook se difundieron diversas publicaciones y fotografías en las que lamentaban el fallecimiento del médico cubano. Una de ellas fue realizada el 12 de agosto por Rocio Oliva Martínez, supuesta familiar del fallecido, quien expresó su dolor ante la partida de Ernesto.

“Sin palabras… mi primo se fue de Cuba para México, para poder progesar y mira así tan joven le han dado un tiro confundiendolo con otra persona”, escribió otra mujer identificada como Yarine Noa Matos en dicha red social.

Al respecto, la Fiscalía del Edomex confirmó a Aristegui Noticias que se puso en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el fin de repatriar el cuerpo del médico a Cuba. En tanto, la institución abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones por disparo de arma de fuego.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló este 15 de agosto que no tienen conocimiento sobre lo sucedido, y lo calificó como una “mentira”. “Bueno, pues es una mentirita porque nosotros no tenemos ningun reporte de ello. De hecho, lo que yo le podría señalar es que los médicos cubanos están en Nayarit, no en Ecatepec. Debe ser una mentira”, aseveró.

Este suceso se presentó en medio de la polémica sobre la contratación de médicos cubanos ante la supuesta falta de especialistas en el país. Cabe recordar que el pasado 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la contratación de 500 profesionales de salud de la isla caribeña.

Por lo anterior, se ha cuestionado cuánto van a ganar los médicos de Cuba en comparación con los salarios que reciben los profesionales de México. En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zóe Robledo, anunció que 115 de los 641 médicos cubanos arribarán a los estados de Colima y Nayarit para atender 15 distintas especialidades.