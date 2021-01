Personal de salud, médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron una nueva súplica a la población para quedarse en casa ante la saturación de los hospitales, donde han enfrentado la batalla contra el COVID-19 desde hace 10 meses sin descanso.

“Estamos en la última parte de esta batalla monumental. Para ganarla, te necesitamos. Sin ti, corremos el riesgo de perderla”.

En un video externaron que muchas personas siguen sin tomar en serio la enfermedad, realizan fiestas y reuniones, salen a la calle sin cubrebocas o sin tomar medidas de cuidado, por lo que la saturación hospitalaria en muchos hospitales está al tope mientras que en país el coronavirus ha cobrado la vida de 127,757 personas, y se han contagiado 1,455,219.

Explicaron que en esta guerra que parece no tener fin, donde ellos están en la primera línea de batalla, también han perdido a seres queridos y compañeros por la pandemia, además sienten frustración por decidir no ver a sus hijos, parejas y padres para evitar contagiarlos, sin embargo no ven ese compromiso en sectores de la población.

“Quiero regresar a casa, a ver a mis padres, a mi esposa, a mis hijos. “Nosotros hemos dado todo por ti, ahora te suplicamos: salva la nuestra, la tuya y la de los demás”.

A través de un video que difundió el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), advirtieron que los hospitales están llenos, y no hay camas.

Los rostros de los médicos (as) y enfermeras (os) que tienen marcas por el equipo de seguridad que usan a diario para no contagiarse de COVID-19, muchos prefieren no tomar agua o alimentos durante su jornada debido a la complicado de quitarse y ponerse los trajes protectores Foto: (Sindicato IMSS)

“Quedan pocos ventiladores; terapias intensivas están al tope; no queremos verte aquí”, expresaron en su mensaje a la sociedad. Lamentaron ver que se pide a la gente no hacer reuniones familiares o fiestas y sucede lo contrario.

Desde el Hospital General de Zona No. 29 en San Juan de Aragón y Hospital General de Zona No. 29 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, los trabajadores de la salud coincidieron en que llevan meses combatiendo el coronavirus y no ven el final del túnel, ya que todas las mañanas se levantan con la misión de salvar vidas, pero, dijeron, lamentablemente el virus se las arrebata de la mano.

“Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel. Covid-19 no es una broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte. Nunca pensamos en vivir y ver escenas de terror dentro de nuestro centro de trabajo”.

El personal de salud del IMSS aseguró que intubar a un paciente en este entorno de pandemia es una experiencia traumática. Recordaron que son médicos y enfermeras, pero también seres humanos. “Nos cimbramos y nos atrapa el miedo irremediable ante lo que estamos viviendo. Jamás imaginamos enfrentar una tragedia de este tamaño”.

Resaltaron estar cansados física y emocionalmente y añadieron que “convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana, es terrible. Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Por favor, nosotros hemos dado todo por ti. Ahora, haz algo muy simple, pero muy valioso: ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!”, si te cuidas. Nos cuidamos todos”.

Agregaron que no quieren ser parte de la estadística de la muerte por Covid-19, pues “entrañables amigos” doctores han muerto en manos del virus en el cumplimiento de su deber. Asimismo aseveraron que ningún mexicano más merece perder la vida por el descuido y la indiferencia.

Del total, la Secretaría de Salud informó que hay un total de 1,884 decesos y 140,196 infectados acumulados por el coronavirus entre los trabajadores de salud, que comprenden desde personal médico, hasta personal de enfermería, laboratoristas, odontólogos y otros colaboradores de clínicas u hospitales.

Además, existen otros 31,870 casos entre personal de la salud que son clasificados como sospechosos y están a la espera de sus resultados, mientras que los colaboradores que son la epidemia activa en el sector médico son 3,362 casos.

Es en la Ciudad de México donde se ha dado el mayor número de contagios, seguido de cerca por el Estado de México. Le siguen Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila y Tabasco. Morelos y Colima con los estados donde menos positivos se han registrado hasta el momento.