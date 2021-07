Cancún, 8 de julio.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Cancún cuente con un moderno Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), pues eso cumple con una de las principales demandas de la ciudadanía, la seguridad.

De hecho, mencionó que en todas las encuestas que realizan, la seguridad junto con el empleo es lo que mayor pide la gente, y la prioridad va de acuerdo a los estratos sociales donde se realizan, aunque ambas siempre son las dos principales.

“En estratos sociales populares lo que más importa es el trabajo, y en clases medias, la seguridad. Todo lo que hagan los tres niveles de gobierno en ese sentido, es correcto. Ningún proyecto de nación es viable si no hay paz y tranquilidad”, expresó.

Durante la conferencia de prensa mañanera, López Obrador señaló que el tema de seguridad tiene que ser un esfuerzo conjunto y añadió que su administración hay disminución en delitos como el secuestro, los robos y en el caso de los homicidios, “no aumentaron, como dicen, lo que sucede es que no hemos podido bajar ese índice, sigue igual”.

“Todos los delitos del fuero federal disminuyeron el 25 por ciento. El homicidio es de fuero común, pero no vamos a decir que tiene que ver con los estados y no me corresponde. Es un asunto de todos”, señaló.

El tabasqueño manifestó que celebra que Cancún cuente con un C5, pues las cámaras de vigilancia ayudan bastante y puso como ejemplo el caso de Pachuca, Hidalgo, donde se instalaron con rápidos resultados.

“Permite saber quiénes actúan en los ilícitos. Aquí en la Ciudad de México lo mismo se hizo desde que estuve de jefe de gobierno y se continúa con la instalación de más cámaras y gracias a eso se pueden evitar delitos y también detener a los responsables”, añadió.

El C5, recientemente inaugurado, es un complejo de 5,600 metros cuadrados de construcción, que cuenta equipamiento de la más alta tecnología, y requirió una inversión de 376 millones 658 mil 430 pesos.