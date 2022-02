Mexicanos de varios estados del país ofrecen alojamiento a familias ucranianas que estén en México o quieran viajar al país huyendo del conflicto bélico, así como apoyo para realizar trámites migratorios y de asilo político.

En grupos de Facebook como “Ucrania en México” desde que iniciaron los bombardeos de Rusia a Ucrania se empezaron publicar muestras de repudio contra el gobierno de Vladimir Putin y de solidaridad con los ucranianos, así como se convoca a una Marcha Pacífica por la Paz, este domingo a las 5 de la tarde de El Ángel de la Independencia a la Embajada de Rusia.

“Asesoría gratuita para procesos migratorios, únicamente para personas de Ucrania, que tengan problemas con su situación migratoria en México, derivado de la situación con Rusia, o que busquen venir a México como refugiados”, publicó Wendy Chaplin Carusso.

Incluso se han publicado casos de ucranianos detenidos en estaciones del Instituto Nacional de Migración.

“Mi amiga ucraniana está detenida en el centro de detención Migratoria en Tapachula Siglo XXI. No habla español ni inglés. Al parecer fue estafada tratando de renovar su tiempo en México en la frontera con Guatemala. Ese centro de detención no tiene traductores, es el más grande del país y sobrepoblado de inmigrantes centroamericanos . Ayuda no sé qué pueda hacer o como apoyarla, esta incomunicada”, publicó la usuaria Lu Ce.

Pier Fernández, publicó: “Tengo un departamento que no uso cerca de Querétaro y podrá prestarlo a refugiados de la guerra. Tiene capacidad para seis personas”.

“Si alguien de Ucrania necesita ayuda en Cancún tengo una habitación disponible”, publicó en dicha red social, Luis Armando Camacho.

“Apoyo con asilo en CDMX”, “Los ayudo y los recibo en San Bernardino Contla, Tlaxcala, México”, “Artesano. Jalisco quiero aportar y apoyar comunidad ucraniana en Guadalajara”, “Apoyo para personas de Ucrania en la ciudad de Puebla. Lo que se necesite”, son algunos otros de de los mensajes de solidaridad.

Sin embargo, también hay mensajes que han pedido ser borrados y que han sido duramente criticados por otros usuarios, donde se ofrece alojamiento sólo a mujeres ucranianas.