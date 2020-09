A tres meses de que venza el plazo de un año que pidió a los mexicanos para sentar las bases de la Cuarta Transformación del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hoy México “es más justo, no hay corrupción y se gobierna para todos”.

La apreciación del jefe del Ejecutivo federal surgió luego de preguntarle si en el caso específico de la inseguridad y la violencia que persiste a lo largo del territorio nacional se podría decir si hay un México más seguro, esto, a escasos meses de que venza el plazo solicitado a los ciudadanos para pacificar al país.

“Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite, no se tolera la corrupción, un país donde el presupuesto se destina a los más pobres, es un país donde se gobierna para todos, para ricos y para pobres y en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría; es un país donde se está atendiendo al pueblo; es un país con un gobierno al servicio de los ciudadanos, no de los grupos de intereses creados”, respondió al cuestionamiento de si a esta fecha se cuenta con una país más pacífico y más seguro.