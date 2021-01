La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, afirmó que México se encuentra preparado para cumplir a cabalidad con el T-MEC, y no caer en pleitos con la nueva administración en Estados Unidos que dirigirá Joe Biden.

En videoconferencia de prensa, la funcionaria federal señaló que no le gusta ser cuestionada sobre si México está preparado ante una posible demanda por parte de los estadunidenses en materia laboral o energética, ya que sostiene que las tres naciones quieren mirar hacia adelante y hacer que camine el T-MEC.

“No me gusta meterme a ese tipo de respuestas o ahondar en ese tipo de preguntas; pero por otro lado me parecería casi ingenuo pensar que si entraste a una tarea de integración, no estés preparado para enfrentar cualquiera de las circunstancias. Claro que estamos preparados, pero estamos más preparados para que las cosas se cumplan, que para entrar en pleitos. Esa es la manera en que el T-MEC fue firmado, ese es el camino que deseamos seguir con los tres países, y no nos gustaría empezar con un pleito, creo que esto es fundamental”, aseveró.