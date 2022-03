El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que, a diferencia de las acciones adoptadas por otros líderes mundiales, México no impondrá sanciones de ningún tipo a Rusia en razón de la invasión que su ejército perpetró en Ucrania.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”.

Desde el avance de las fuerzas del Kremlin, la nación liderada por Vladimir Putin ha acumulado un considerable número de sanciones que diversas naciones y organizaciones han aplicado en los ámbitos diplomáticos, económicos e incluso deportivos.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que la aplicación de éstas no es responsabilidad del Gobierno Mexicano, pues afirmó que la mejor forma de colaborar al conflicto es a través de la “promoción del diálogo” y no “cayendo en el protagonismo”.

“No consideramos que eso nos corresponda y pensamos que lo mejor es promover el diálogo para conseguir (…) No podemos más; no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, expresó.

A ello, el mandatario refrendó el posicionamiento de la nación que encabeza en contra de cualquier tipo de invasión, especialmente, aquellas impulsadas por potencias mundiales: “Ya nosotros nos hemos manifestado, estamos en contra de la invasión”.

“No podemos estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca. Es contrario al derecho internacional. No estamos de acuerdo en que un país hegemónico invada a otro”.

Así lo había declarado el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, durante la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, el pasado 25 de febrero, en la cual votó a favor de la resolución contra Rusia, presentada por Albania y Estados Unidos (EEUU).

En tanto, para el 28, el diplomático comunicó que, junto a la representación de Francia, se presentará otro proyecto de resolución que buscará el cese total de las hostilidades en Ucrania: “Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas”, sentenció con respecto a la ocupación rusa de la capital ucraniana, Kiev.

Bajo ese tenor, Andrés Manuel aprovechó para reprobar la medida implementada por Twitter en la cual se colocaría una advertencia en publicaciones con medios vinculados con el Kremlin: “Ojalá y Twitter aclarara este asunto porque es muy grave. Porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente”.

“No estoy de acuerdo con el hecho de que se censuren los medios de comunicación de Rusia, ni de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad (…) No puede haber un doble discurso (…) No a la censura, no al autoritarismo”.

El líder de integridad de Twitter, Yoel Roth, escribió que la plataforma ha visto más de 45 mil tweets diarios que comparten enlaces de medios afiliados al estado ruso.

“Nuestro producto debe hacer más sencillo entender quién está detrás del contenido que ves, y cuáles son sus motivaciones e intenciones”, añadió.

Además de añadir etiquetas que identifican la fuente de los enlaces, Roth dijo que la plataforma también está “dando pasos significativos para reducir la circulación de este tipo de contenido en Twitter”.