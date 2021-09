En la víspera del arribo de la vacuna 100 millones en México contra covid -19, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció la colaboración de todas las instancias del Gobierno de México, así como organismos y sector privado, involucradas en el proceso de adquisición de vacunas.

Durante un evento en la Cancillería reconoció la angustia que significó concretar los acuerdos con las farmacéuticas en el mundo para la compra de dosis, ante el riesgo que significaba el avance de la enfermedad.

Acompañado del director de Aduanas, Horacio Duarte, y de Birmex, Pedro Zenteno, además de representantes de las Secretarías de Salud, Marina y Defensa, el secretario Ebrard destacó el liderazgo del presidente de la República para lograr esta meta de las primeras 100 millones de vacunas.

“El presidente tuvo mucha previsión porque nos pidió en marzo del 2020, cuando todas las opiniones de los expertos era que era imposible tener vacunas en ese momento. Hoy estamos en el territorio imposible, todo era no se va poder, es imposible, las vacunas van a tardar como cinco años.

“Y si no hubiésemos tenido al presidente, dos veces a la semana exigiendo resultados sobre vacunas no estaríamos aquí ahora. Entonces, si no tienes visión y perseverancia en la conducción de un país no vas a llegará tiempo”, sostuvo.