CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que si no hubiera obtenido el triunfo en las elecciones de 2018, el país estaría hundido en”caos” y “destrozado” por completo tras la política de saqueo en materia económica ejercida durante el periodo neoliberal.

Si no se hubiese dado el cambio en el 2018 ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad, si no se hubiera cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido”, afirmó en la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano defendió su política económica tras la crisis derivada por la emergencia sanitaria del COVID-19, de la cual señaló que el pueblo de México “no ha empobrecido” y que se mantiene el nombre de México en todo lo alto.

“No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”, agregó.

“Ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México esta por lo alto”, aseveró.

El presidente López Obrador descartó que el retiro de la candidatura de Arturo Herrera al Banco de México (Banxico) haya afectado a indicadores financieros como el tipo de cambio, que este miércoles rompió la barrera de los 22 pesos por dólar.

“Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, externo, no tiene nada que ver con el nombramiento del Banco de México, es otra cosa”, argumentó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano nominó a la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, para ser la primer mujer gobernadora de Banxico.