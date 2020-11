Al recibir la condecoración “Miguel Hidalgo” en grado de banda, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, dijo que no es un premio porque sólo estaba haciendo su trabajo para servir a México.

“Esta condecoración es un reconocimiento al frente de unidad nacional que supimos hacer los negociadores, los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con su ratificación casi unánime los empresarios y la sociedad civil, para lograr hombro a hombro un nuevo gran tratado comercial para México”.

En la ceremonia de entrega, que se realizó en la conferencia de presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Seade Kuri aceptó el reconocimiento –dijo- con una profunda gratitud, como un tributo al hombre y a la mujer mexicana que anteponen el interés de México a sus propios intereses y a sus propias necesidades.

Recordó que cuando siendo presidente electo, López Obrador lo nombró para la renegociación del TLCAN, la negociación se complicó y que requirió un año adicional de más trabajo, por lo que fue un reto mayúsculo, pero se logró que el T-MEC basado en el derecho equitativo.

“Es el resultado de las suma de esfuerzos de sus negociadores del pasado y el actual gobierno. No es un cliché, desde lo más hondo les digo: es un honor estar con Obrador”.

Seade Kuri dijo que la recuperación económica de América del Norte tras la pandemia tiene en este tratado un área de oportunidad.

Se despide de la 4T

Tras agradecer el apoyo de esposa e hijos, Seade Kuri dijo que ahora se retira del servicio público para servir a su país de otra manera.

Seade dijo que desde enero pasado habló con el presidente López Obrador de volver a su vida privada en Hong Kong.

“Mi familia me reclama, agradezco opciones que el Presidente y el Canciller han considerado para mi representando al país en grandes urbes. Me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas como siempre lo he hecho”.