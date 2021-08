Ciudad de México, 28 de agosto.- Un gran grupo de migrantes haitianos y del área de Centroamérica se congregaron para expresar sus inconformidades en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula bloqueando vialidades a los automovilistas por 5to día consecutivo.

Esta manifestación, que duro aproximadamente 3 horas, por parte de los foráneos en la localidad chiapaneca llamó más la atención, que en las otras anteriores, por la forma en la que decidieron exteriorizar sus quejas ya que lo hicieron mediante bailes y cantos en las principales calles y avenidas de la entidad al sur del país.

Los migrantes convocaron a esta reunión para protestar y reclamarle a las autoridades un trato justo y agilidad en su proceso migratorio hacia Estados Unidos, ya que en algunos casos, hay personas esperando respuesta por parte del INM hace más de 8 meses.

Las autoridades han reconocido este problema y saben del daño que causa a la población local el que estos grupos de migrantes estén sin poder continuar su camino y anden deambulando por las calles con la pandemia actual y sin las medidas sanitarias adecuadas transmitiendo enfermedades.

“Uno viene pa seguir derecho como te digo, no para que aquí como te digo aquí casi no hay hospital o la gente está enferma, yo tengo mi wawa tiene tres días con fiebre y no hay hospital”, originario de Haití, quién además señaló que si las autoridades del Instituto de Migración no resuelven, las protestas seguirán.

Esta caravana migratoria que pretende llegar a los Estados Unidos buscaría transitar por los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, estos dos últimos son catalogados de alto riesgo para los migrantes ya que son zonas controladas por grupos delictivos de alto poder.