Miguel Torruco, secretario de Turismo, dio positivo a COVID-19 pese a atender los cuidados sanitarios, por lo que realizará sus funciones a distancia. Hace menos de 24 horas, su hijo también reportó haber contraído la enfermedad.

Agregó que pronto estará disponible la vacuna contra esta enfermedad y será posible retornar a la normalidad.

Cabe señalar que su hijo, Miguel Torruco Garza también dio positivo a la prueba, según publicó a las 10:46 de este jueves 12 de noviembre. Dijo que su familia estaba sana y conminaba a no bajar la guardia.

“Acabo de recibir el resultado positivo a una prueba del virus COVID-19. Gracias a Dios mi familia ha dado negativo. Solamente me duele la cabeza. No bajen la guardia, yo aplique todas las medidas de prevención y aún así me contagié. A partir de este momento me aislaré”, publicó el titular honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo.