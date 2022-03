Los colores morado y verde vuelven a inundar las calles de la Ciudad de México la tarde de este martes. En un nuevo #8M, miles de mujeres marchan en la capital del país, con el fin de exigir un alto a la violencia en su contra, justicia por los feminicidios y otras agresiones, respeto a sus derechos y tirar al patriarcado.

Aunque diversos contingentes salieron desde distintos puntos con rumbo al Zócalo, el principal partió hacia allá a las 16:00 horas, en medio de un dispositivo de seguridad desplegado por los gobiernos federal y local. Desde temprano, el cinturón en torno a Palacio Nacional y otros edificios del Centro Histórico se vio reforzado con elementos de la Marina.

En días pasados, la administración capitalina informó que más de 3 mil policías participarían en la vigilancia de la marcha.

Las manifestantes se empezaron a reunir desde cerca del mediodía. En cada contingente, destacan las playeras moradas y los pañuelos verdes, así como las pancartas y consignas feministas.

“Se va a caer, se va a caer, lo vamos a tirar”, “Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “Mujer, escucha, esta es tu lucha”, “El que no brinque es macho”, “Ni una asesinada más” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” son algunas de frases más escuchadas.

El reclamo de las mujeres parte de cifras como los mil 6 feminicidios registrados en el país durante 2021, o bien, los 76 que se contabilizaron tan solo en enero, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el municipio de Ecatepec, Estado de México, uno de los más peligrosos para las mujeres, las manifestaciones de este #8M comenzaron más temprano. Ahí, familias de víctimas de feminicidio marcharon por la mañana rumbo al Palacio Municipal para demandar justicia en sus casos.

Dentro de otros estados, como Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, también se registran ya marchas de mujeres este martes, y se espera que otras se lleven a cabo a lo largo de la jornada.