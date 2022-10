Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural presentarán una nueva redacción para la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, que prevé controles parlamentarios del Congreso de la Unión para fiscalizar su actuación en esta asignatura. Además, el PAN se bajó de la mesa de trabajo.

Ricardo Monreal reconoció que no se ha logrado por completo el consenso, “como era mi deseo, incluir a todos. Pero, nos movimos de nuestra posición original en la que sólo había una estrategia y una alternativa de aprobar, como venía la minuta de Cámara de Diputados”.

En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado anunció que presentará a los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina la nueva redacción al artículo quinto transitorio.

Señaló que “técnica y legislativamente, se trata de un nuevo dictamen, de una nueva redacción del artículo quinto transitorio” que resulta más atractivo, porque lo que “queremos es un equilibrio justo entre la sociedad civil, pero también las fuerzas armadas que cumplen una función y que en este momento es imposible sustituirlas y, no tenga facultad discrecional en su actuar”.

Señaló que la nueva redacción, que hasta este momento tiene el aval de Morena, se aceptaron informes semestrales y las comparecencias de los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y Gobernación para temas específicos de la presencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

Hoy en el Senado me reuní con el secretario de Gobernación, para comentarle los acuerdos construidos con las y los legisladores sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La propuesta se analizará hoy mismo por las Comisiones Unidas de dictamen

También, se admitió la evaluación y el desempeño a la labor de las fuerzas permanentes de seguridad pública y la presencia de capacitación y revisión de su actuación, es decir, controles parlamentarios o facultades de control parlamentario del Poder Legislativo sobre las organizaciones castrenses.

“Salvo algunas que no pueden transitar. Como la de que se tratara de una iniciativa y todo un nuevo proceso, esa no sería posible, y otra respecto a la entrega de informes y estudios, así como presencia y comparecencias antes del 24 y que se dejara como una especie de acto suspensivo y en el 24 volverlo a discutirlo de acuerdo con los informes presentados. Tampoco es posible, sería regresar, es decir, ya está legislado hasta el 24, porque tendríamos que aceptar ponerle más trabas antes del 24 y volverlo a discutir el 24, no tendría ningún sentido”, señaló.