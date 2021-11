CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre.- Las bancadas de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados arroparon hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los invitó hoy a Palacio Nacional, y le aseguraron que sacarán adelante la reforma eléctrica, que no es bien vista por el gobierno de Estados Unidos, la oposición y varias empresas extranjeras que verían afectadas sus inversiones.

“Señor Presidente, en la colaboración republicana queremos expresarle que estos legisladores mostraron congruencia y consecuencia con el pueblo de México. Y en los próximos díase a vamos a salir a todos los distritos federales electorales para discutir enriquecer, debatir, las bondades que representa la reforma eléctrica en nuestro país para recuperar el control del servicio público de la energía eléctrica y asegurar la soberanía y la seguridad nacional en beneficio de los mexicanos”, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Para que la reforma eléctrica tenga viabilidad requiere del voto de las tres cuartas partes de la Cámara Diputados y a Morena y aliados no les alcanza. Para ello requieren del apoyo por lo menos de la bancada del PRI, que ya ha dicho que no se discutirá el tema hasta después de las elecciones de junio próximo.

Para el PAN la reforma eléctrica está muerta desde el domingo pasado, cuando Morena y aliados aprobaron el presupuesto federal para el 2022 sin tomar en cuenta ninguna de las reservas de la oposición.

“El diálogo está cerrado”, ha dicho el líder nacional del PRI Alejandro Morenos.

A pesar de ese panorama, en su discurso ante el Presidente de esta mañana Mier subrayó que la 4T no dará un paso atrás”.

“En política dar un paso atrás es la muerte y un paso adelante es transformar. Vamos a sacar adelante la reforma eléctrica y lo haremos con la fuerza de la razón que nos asiste”, afirmó Ignacio Mier.

Asimismo, el líder del Verde Ecologista aseguró que los integrantes de su partido llegaron contentos al encuentro con el Presidente porque se cumplió con la responsabilidad asumida y ratificó su compromiso de seguir cumpliendo con la tarea de transformar al país.

Además, aseguraron que el PVEM acompañará el proyecto de López Obrador para transformar al país y lograr sacar adelante la reforma eléctrica “de la mano, trabajando con usted. Le decimos: adelante, sí, vamos con usted hasta el último día del mandato, sin titubeos, sin medias tintas, ese es nuestro compromiso”, puntualizó.

En su intervención, Alberto Anaya, del Partido del Trabajo aseguró al jefe del Ejecutivo federal que cumplieron el trabajo de aprobar el Presupuesto que va a beneficiar a los mexicanos y significa la refundación de la República.

Detalló que con estos recursos se distribuye el soporte económico de la Cuarta Transformación, entregando programas sociales e impulsando los proyectos estratégicos de la administración.

“Así como se ha cumplido con el Presupuesto, vamos a cumplir con la reforma eléctrica, porque significa una nueva nacionalización de esa empresa que los neoliberales estaban interesados en entregarla al extranjero y a la iniciativa privada voraz en el interés de que el pueblo perdiera ese instrumento de desarrollo”.

“Señor Presidente, queremos decirle que está nuestro compromiso para aprobar esa reforma porque consideramos que es un acto que devuelve al pueblo de México esta empresa”, abundó.