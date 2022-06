La candidata de Morena en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, anuncia que impugnará la elección

Aunque hay una diferencia de 20 puntos, la candidata de Morena al Gobierno de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, ha anunciado que buscará la impugnación de los resultados de la elección y buscará la anulación de la votación. La morenista acusó que bajo otras circunstancias en la contienda ella habría ganado. Aseguró que se vivió una “elección de Estado”, debido a que la Policía municipal estuvo al servicio de la candidata Teresa Jiménez.

“Tenemos una certeza: si el proceso electoral no hubiese estado manchado por la violencia institucionalizada que se vivió el día de ayer (domingo) donde más de 20 personas entre observadores electorales, representantes generales y activistas fueron detenidos, y obviamente este es acto constitutivo de un delito, si no se hubiese vivido a esta violencia antes de la jornada electoral y si no hubiésemos vivido la compra del voto que vivimos, estamos seguros de que el resultado sería otro, sería el de la transformación”, declaró este lunes en conferencia de prensa.

María Teresa Jiménez, candidata del PRI, PAN y PRD, obtuvo 53.76% de los votos, lo que la ubica como ganadora electa de la gubernatura de Aguascalientes, de acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2022 con el 100% de las actas computadas. En segundo lugar, está la morenista Nora Ruvalcaba, quien obtuvo el 33.5% de los votos, lo que representa una desventaja de 20 puntos frente a Teresa Jiménez.

Quintana Roo tendrá un congreso morenista La morenista Mara Lezama, próxima gobernadora de Quintana Roo estará arropada por su partido en el congreso local. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las 15 diputaciones locales de mayoría serán para Morena, PT y PVEM. Dichos partidos fueron en alianza en 14 distritos, y todos los ganaron con una amplia ventaja frente a la coalición PAN-PRD.

La oposición saca pecho tras los comicios: “La coalición sí funciona” Los resultados electorales de este domingo han dado alas a los líderes de la oposición. Desde la arrolladora victoria de Morena en 2018 han sido pocas las ocasiones en las que han logrado anotarse algún tanto en las urnas con el que pasar de la retaguardia al contragolpe. El triunfo en dos de los seis Estados posibles está siendo gasolina suficiente para salir a la palestra a capitalizar lo más posible los resultados. Sobre todo, la apuesta de cara al futuro de la estrategia conjunta contra Morena, la alianza del PAN, PRI y PRD. El presidente panista, Marko Cortés, fue el más explícito: “Quedó acreditado, la coalición Va por México, sí funciona”. Por David Marcial.

INE: Más de 11,7 millones de personas salieron a votar en los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas El Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho un balance exitoso de la más reciente jornada electoral. El árbitro de las votaciones en México informó de que votaron más de 11,7 millones de personas y se logró instalar casi el 100% de las casillas en esas entidades. Solo en 22 casos en Oaxaca no se colocaron las casillas debido a inconformidad de la ciudadanía por la falta de apoyos necesarios tras el paso del huracán Agatha en la entidad. Según estos resultados, la participación ciudadana en prácticamente todos los casos superó el 40%. Por escrito, el INE reconoció la labor de más de 147.000 personas, que conformaron las mesas directivas de casilla que fueron la autoridad el día de la elección. Además, dio a conocer que participaron desde el extranjero 2. 811 personas que emitieron su voto para las elecciones de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.

El Tribunal Electoral resolvió más de 400 demandas vinculadas a las votaciones locales El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 442 demandas relacionadas con estos procesos electorales locales desde octubre de 2021 hasta el pasado domingo. El máximo tribunal electoral ha dado a conocer que Durango —entidad donde se votaron también alcaldes— encabezó la lista de resoluciones con 98, Hidalgo en segundo lugar con 90 y en tercer sitio se ubicó Quintana Roo (con votaciones a gobernador y a diputaciones locales) con 69 casos. Oaxaca quedó en cuarto lugar con 60, Aguascalientes con 48 y Tamaulipas con 34. Mientras que 43 asuntos estuvieron relacionados con dos o más entidades federativas del actual proceso. De acuerdo con el TEPJF, el 53% de las demandas derivaron de procedimientos especiales vinculados a la imposición de medidas cautelares, actos anticipados de campañas, uso indebido de la pauta, propaganda calumniosa, violencia política de género, uso indebido de recursos públicos, propaganda gubernamental, y vulneración del interés superior de la niñez. También, se resolvieron 113 asuntos relacionados con medios de impugnación sobre la selección y el registro de candidatos, 18 asuntos relacionados con procedimientos de fiscalización, y 15 asuntos con candidaturas independientes.

Morena se corona en Quintana Roo con una amplia victoria mientras el PRI se desmorona La sorpresa no ha saltado en Quintana Roo y Mara Lezama (52 años), la candidata de Morena ha arrasado en el Estado. Lezama le arrebata de esta manera el control de la entidad a la coalición entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN), liderada por el perredista Carlos Joaquín González, que acabó en 2016 con más de 80 años de Gobierno del PRI, desmoronado con apenas un 3% de los votos. Nos lo cuenta Alejandro Santos Cid.

En Quintana Roo han culminado de contabilizar el 100% de las actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Así quedaron los resultados: Morena-PT-Partido Verde-Fuerza México: 56,4%

PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo: 16,1%

Movimiento Ciudadano: 13,1%

Movimiento Auténtico Social: 7%

PRI: 2,9% -Participación ciudadana: 40% Morena consolida su triunfo en los Estados

La jefa de redacción de EL PAÍS México, Sonia Corona, analiza el escenario que ha dejado la contienda de este fin de semana, un mapa que revela el avance del partido del presidente López Obrador

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llama a la unidad por “un proyecto de transformación” La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha celebrado los Estados ganados por Morena en los recientes comicios, sin embargo, señala que en algunos Estados, como Tamaulipas, las autoridades electorales no estuvieron a la altura de las circunstancias. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la capital asegura que los ciudadanos están hartos de la corrupción y ha afirmado que las recientes victorias dan cuenta de la aprobación en todo el país que tiene el presidente López Obrador.

En Aguascalientes, Hidalgo y Tamaulipas ya han terminado de contabilizar el 100% de las actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Así han quedado los resultados: 1. Aguascalientes: ​​​ PAN-PRI-PRD: 53,7%

Morena: 33,5%

Movimiento Ciudadano: 6,9%

Fuerza México: 1,3% -Participación ciudadana: 46% 2. Hidalgo: Morena-PT-Nueva Alianza: 61,5%

PAN-PRI-PRD: 31,3%

Movimiento Ciudadano: 3%

Partido Verde: 1,1% -Participación ciudadana: 47,5% 3. Tamaulipas: Morena, PT, Partido Verde: 49,9%

PAN-PRI-PRD: 44%

Movimiento Ciudadano:3,1%

López Obrador agradece a la clase media “solidaria y humanista” su victoria en las elecciones Al pueblo, sí. Pero esta vez, el presidente del Gobierno ha agradecido también a la clase media “solidaria y humanista” la nueva victoria electoral en los seis Estados que este domingo acudieron a los comicios, de los cuales, su partido ha ganado cuatro. “El pueblo es mucha pieza”, ha dicho López Obrador. Por Carmen Morán Breña.

Los gobernadores de Morena y sus aliados celebran las recientes victorias electorales Tras los resultados electorales de la jornada del 5 de junio, los 18 gobernadores estatales de Morena, PES y PVEM afirmaron que la Cuarta Transformación avanza a paso firme y halagan al presidente de México: “El gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega del presidente López Obrador, y la decisión del pueblo de México de dejar cada vez más lejos el régimen de corrupción, cimentan un país cada vez más justo, fraterno y de bienestar ¡No hay marcha atrás!”, aseguran. El pronunciamiento, fechado el domingo, pero publicado este lunes, está firmado por los mandatarios de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En el documento también denuncian que en algunos municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango se presentaron incidentes de compra de votos, violencia e intimidación, actos que llevarán ante las autoridades.

El proceso electoral que culminó este domingo no tuvo víctimas mortales, según la consultora Etellekt, que mide la violencia política. Esto no ocurría desde 2007, asegura la firma. Sin embargo, se han registrado al menos 85 agresiones contra políticos durante las semanas de la campaña.

“El pueblo es mucha pieza”, ha dicho López Obrador este lunes en su conferencia de la mañana. Y ha recomendado a la oposición que revise su estrategia porque les está afectando en la derrota “su clasismo, su racismo y su desprecio al pueblo. No le tienen amor, ahí está la esencia de todo”.

La jornada electoral en cinco claves: Morena se expande a otros cuatro Estados . El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se consolida como fuerza dominante tras ganar en Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Con estas victorias, suma 22 Estados bajo su control.

. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se consolida como fuerza dominante tras ganar en Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Con estas victorias, suma 22 Estados bajo su control. La oposición resiste en Aguascalientes y Durango. La coalición opositora conserva Aguascalientes, donde gana la panista Teresa Jiménez, y en Durango, donde el priista Esteban Jiménez se impone en una de las contiendas más cerradas.

La coalición opositora conserva Aguascalientes, donde gana la panista Teresa Jiménez, y en Durango, donde el priista Esteban Jiménez se impone en una de las contiendas más cerradas. El PRI ahonda su descalabro. Pese a la victoria en Durango, el partido pierde dos de sus bastiones, Hidalgo y Oaxaca, ante Morena. Estas derrotas se suman a las ocho de hace un año.

Pese a la victoria en Durango, el partido pierde dos de sus bastiones, Hidalgo y Oaxaca, ante Morena. Estas derrotas se suman a las ocho de hace un año. Baja participación. La participación no ha superado el 55% en ninguno de los Estados. Oaxaca registra la menor tasa, con un 39%.

La participación no ha superado el 55% en ninguno de los Estados. Oaxaca registra la menor tasa, con un 39%. La jornada electoral ha transcurrido sin incidentes graves. El INE ha reportado la instalación del 99% de las casillas. La Fiscalía ha recibido 30 denuncias por posibles delitos electorales.