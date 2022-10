La tarde de este domingo 16 de octubre, Roberto Monroy, secretario de Turismo del estado de Michoacán, dio a conocer en sus redes sociales el fallecimiento de la señora María Salud Ramírez Caballero, quien se dice fue inspiración para la creación del personaje de “Mamá Coco”, de la película Coco de Disney Pixar, lanzada en 2017.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, “Mamá Coco”, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación”, escribió el funcionario.

La hoy fallecida acababa de cumplir 109 años el pasado mes de septiembre y pasó sus últimos años de vida siendo un atractivo turístico del poblado de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, en Michoacán, hasta donde acudían turistas provenientes de distintas partes del mundo para conocer a “la verdadera Mamá Coco”, quien contaba con 11 mil seguidores en su página de Facebook.

Coco, la galardonada película producida por Pixar y distribuida por Disney causó polémica en el año de su lanzamiento por reflejar de una manera fantasiosa el popular “Día de muertos” mexicano; incluso hubo voces que señalaron a la película como un ejercicio de “apropiación cultural”, críticas que se recrudecieron cuando se llegó a decir que la empresa estadounidense había buscado registrar la histórica celebración como una marca registrada.

Tras el estreno de Coco, que cuenta la historia de Miguel, un niño que vive con su familia en un pueblo mexicano, accidentalmente visita “el mundo de los muertos” para aprender una lección, el nombre de la señora María Salud comenzó a cobrar fama en la localidad y en las redes sociales, pues sus familiares aseguraron que Disney se había inspirado en la longeva abuelita para crear el personaje que es conocido internacionalmente.

Y es que se conoce que, durante el proceso de producción de la película animada, los productores de Pixar realizaron diversos viajes a distintos estados de México para investigar las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de muertos, e incluso convivieron con familias en distintas localidades. Una de ellas fue la de María Salud, por lo que los fans de la película señalaron que el personaje de “Mamá Coco” guardaba gran similitud con la adulta mayor oriunda de Michoacán.

Incluso, ella misma llegó a asegurar que cuando los productores de la cinta ganadora del Oscar visitaron su poblado, le tomaron varias fotografías, lo que refuerza la teoría de que el personaje de ficción fue creado a su semejanza. Sin embargo en 2018, el productor Lee Unkrich aseguró que el personaje de Disney Pixar no estuvo basado en nadie en particular.

“Esa no es una historia real. El personaje de Mamá Coco no se basó en ninguna persona real que conocimos en nuestros viajes. Ella surgió únicamente de nuestra imaginación”, aseguró. Sin embargo, los fans de la película continuaron vinculando a la mujer con el tierno personaje animado.

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO

— Lee Unkrich (@leeunkrich) November 4, 2018