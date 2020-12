El personal de la aerolínea bajó su equipaje del avión y amenazó con llamar a la Guardia Nacional para obligar a la mujer, de 65 años, a abandonar el vuelo

Beatriz Leonor Nieto fue agredida por los pasajeros del vuelo VB1017 de la aerolínea Viva Aerobus, luego de que las azafatas afirmaran en voz alta que estaba contagiada de covid-19. Tras hora y media de discusión, la mujer decidió abandonar el avión, pues el personal de la aerolínea ya había bajado su equipaje y la amenazó con llamar a la Guardia Nacional.

El pasado 2 de diciembre, Beatriz viajó a Mérida para encontrarse con su esposo. Al abordar su vuelo de regreso a la capital, en el aeropuerto de Cancún, la mujer de 65 años se percató de que la aerolínea no acataba ninguna medida sanitaria, como la sana distancia o la toma de temperatura. “La gente se amontona, no la pueden controlar, abordaba por delante y por la parte trasera del avión”, detalló, “yo dije: pues me voy a subir al último, al fin el avión no se va. Pedí por favor que me cambiaran a ventanilla, porque yo no quería estar en el pasillo debido a que pasa muchas gente y eso es un riesgo”.

El avión estaba prácticamente lleno, resaltó Beatriz en entrevista para MILENIO. Minutos después, los dos asientos de su fila se ocuparon, “la señora que estaba junto a mí se acomodó a sus anchas, se me recargó y yo le dije: señora, por favor, ¿se puede hacer un poquito a un lado para que guardemos la distancia?”.

Beatriz narra que la señora le preguntó si le molestaba que estuviera ahí. A lo que ella contestó que no, pero que tenía un hermano que hace meses se había enfermado y se puso muy mal. “Ése fue mi error”, comentó. “Hace dos meses uno de mis hermanos, mayor que yo, tuvo coronavirus y estuvo internado en el hospital.

Afortunadamente él ya está bien, ya está recuperándose, pero a la fecha no lo he podido ver porque él tiene terror a que lo visiten en su casa, está traumado por esta situación y yo estoy igual. A mis 65 años me cuido muchísimo, iba con mi careta y mi cubrebocas”, explicó.

La mujer sentada al lado de Beatriz dio por hecho que ella estaba contagiada de covid-19 y solicitó a la azafata que le cambiara los asientos a ella y su acompañante.

Momentos después, la persona que le había cambiado los lugares, le ordenó a Beatriz descender del avión, quien, desconcertada, se negó. La sobrecargo en voz alta insistió en que abandonara el vuelo, provocando incertidumbre entre los demás pasajeros.

“Me dijo: bájese porque usted tiene coronavirus, la señora me dijo que usted tiene coronavirus”. La disputa entre bajar o no a Beatriz del avión duró hora y media. El capitán del vuelo advirtió a través del megáfono que, si no se bajaba, no despegarían, lo que provocó mayor molestia entre los tripulantes, quienes comenzaron a agredirla verbalmente. Incluso un pasajero alardeó de tener contactos que la bajarían por la fuerza, asegura.

Además, una sobrecargo amenazó con llamar a la Guardia Nacional, cuyos dos elementos ya se encontraban en la entrada del túnel de abordaje. Le ofrecieron darle un vuelo para “mañana o pasado mañana”, pero Beatriz se negó. Un sujeto de la aerolínea le solicitó el pase de abordar, le tomó foto y enseguida bajó su equipaje del avión. “Como yo estaba en la ventanilla casi a la altura del alerón, vi que empezaron a bajar algunas maletas, entre ellas la mía y la dejaron ahí, solamente volvieron a subir las demás y me insistieron que me bajara porque ya habían bajado mi equipaje”. Beatriz, harta de los ataques, cedió a la demanda de la tripulación.

En cuanto abandonó el avión, los pasajeros comenzaron a aplaudir, afirma. Finalmente tomó el siguiente vuelo a la Ciudad de México, donde se sentó en el lugar del pasillo, junto a una persona que también se recargó en ella.

En la espera, personal médico del aeropuerto le tomó la temperatura y midió su oxigenación, el resultado: 36° y oxigenación al 97 por ciento. “Ayer viví una pesadilla en un avión de Viva Aerobus y sigo alterada, porque me sentí tan impotente y amenazada que por la noche no pude dormir y hoy tengo dolor en mi mandíbula, de tanto que contuve mi enojo y frustración”, comentó.