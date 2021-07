Por tratarse de una persona física con actividad empresarial que registró su nombre, su imagen y su cuenta de Instagram como su fuente de ingreso, Mariana Rodríguez tiene expresamente prohibido realizar donaciones a partidos políticos o candidaturas, por lo que el Consejo General del INE aprobó multar a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por aportaciones indebidas.

Adriana Favela, consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que se concluyó en sancionar con 55 millones 351 mil 821.36 pesos a Movimiento Ciudadano y más de 400 mil pesos a Samuel García, así como sumarle 27 millones 860 mil pesos a los gastos de campaña del candidato a la gubernatura tras acreditar que Mariana Rodríguez, esposa del ahora gobernador electo, lo benefició como influencer, igual que en el caso del Partido Verde Ecologista de México.

El proyecto detalla que Rodríguez es una influencer que realizó publicaciones diarias y en tiempo real desde su cuenta de Instagram con 1.8 millones de seguidores, en un total de mil 300 historias y 45 fotografías desde el inicio de campaña y durante 90 días en el periodo del 5 de marzo al 2 de junio.

Ante las explicaciones de Samuel García y Movimiento Ciudadano respecto a que hay un antecedente de su campaña como senador cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió la participación de su esposa, la consejera Claudia Zavala explicó claramente que las situaciones no son iguales y se busca caer en un abuso al derecho o fraude a la ley intentando cobijarse con ese antecedente que no tiene comparación.

“A mí lo que se me hace ominoso son los fraudes a la ley y las simulaciones. Vayamos a las evidencias, en 2018 la persona no estaba registrada ante el IMPI con nombre y su imagen como una marca, en 2018 era una condición fáctica diferente porque no estaba comprobado que su imagen generara ingresos, en este ejercicio está plenamente demostrado que desde 2018 se dio de alta con un nombre, con su imagen y dio de alta en el SAT su actividad empresarial publicitaria, que cobra por ello, que tiene márgenes y que vive de ello. “Tenemos una estrategia publicitaria y no creo que sea gratis que la mayoría de los partidos políticos hayan interpuesto denuncias porque es una clara estrategia para beneficiar al candidato a la gubernatura. Eso es una estrategia, con los colores, con el emblema del partido y la imagen de la persona que ocupa la candidatura, no podemos dejarlo de cuantificar”.