Fernando Coello Pedrero, empresario, abuelo del senador y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, murió este miércoles. La noticia fue confirmada por el legislador a través de sus redes sociales, en donde mostró el dolor por su pérdida y agradeció a los amigos que estuvieron al pendiente de su estado de salud.

“Con profundo dolor y con mucha tristeza les comparto que mi abuelo, don Fernando Coello Pedrero, acaba de fallecer. Sus hijos, sus nietos y bisnietos le estaremos siempre agradecidos por tantos años de amor y cariños que nos dedicó durante toda su vida. ¡Fue el mejor abuelo!”, escribió en una primera publicación.

Posteriormente, agradeció el apoyo de quienes se mantuvieron cerca de él en los últimos momentos: “Muchas gracias a sus amigas y amigos que lo acompañaron estuvieron pendientes de su salud. Gracias infinitas a todos por sus mensajes y sus palabras. ¡Dios te reciba en sus brazos, abuelito! Siempre vivirás en nuestra memoria y en nuestro corazón. Descanse en paz”.

Entre sus amigos más relevantes está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien conocía gracias a sus padres, además de que tenían una buena relación y se respetaban mutuamente. Incluso señaló que siempre lo había acompañado como su “asesor honorífico”.

Para el primer informe de gobierno del presidente, Coello Pedrero fue uno de los invitados más relevantes e incluso se ubicó entre las primeras filas del evento. También estuvo presente en la celebración del Grito de Independencia de 2019, en donde incluso se tomó una fotografía con los hijos del presidente.

La relación entre ambos también ha impactado en los proyectos del presidente, pues una de las obras insignia del sexenio de López Obrador es el Tren Transístmico, el cual será financiado por la iniciativa privada y en cuyo desarrollo tuvo una importante participación Coello Pedrero.

Esta obra es considerada como uno de los pilares fundamentales del Corredor Interoceánico, un proyecto del gobierno federal que tiene la finalidad de transportar carga industrial ya sea en contenedores o a granes entre los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y el de Salina Cruz, en Oaxaca.

Cuenta con un presupuesto de 3,500 millones de pesos y de acuerdo con José Sánchez Pérez, director general de del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), empresa encargada de este trabajo, se trata de un proyecto de infraestructura que fomentará el desarrollo social en la región.

Cabe mencionar que en 2019, tras la presentación de este proyecto, se acusó la existencia de un conflicto de interés a causa de la relación de amistad que este par de personajes tenían; sin embargo, el empresario descartó estos comentarios e incluso destacó que si bien se mantuvo cercano al presidente en muchas épocas, nunca fue un empleado suyo.

“En el 2000 fui asesor del presidente, pero fui asesor honorífico. No me considero empleado del Gobierno, yo siempre he tenido mis empresas. Soy asesor honorífico en la Cámara de Senadores. Esta (el Tren Transístmico) es una propuesta de la iniciativa privada”, comentó y agregó que el proyecto se basaría en capital nacional y extranjero.

Respecto al Tren Transístmico cabe mencionar que se ha encontrado con diversas problemáticas y si bien estaba proyectado para concluirse en abril del 2021, tendrá un retraso de ocho o nueves meses a causa de la pandemia de COVID-19 y los condicionamientos de la Manifestación de Impacto Ambiental, según una declaración del director general FIT al diario El Universal.

Además, otros factores que debe enfrentar este proyecto es que se han detenido los trabajos de modernización de la línea férrea de 200 kilómetros, así como los reclamos sociales que han presentado comunidades originarias de la región del Istmo de Tehuantepec.