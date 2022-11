Nicole se convirtió hoy 09 de noviembre de 2022 en huracán categoría 1 en su avance a las Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, país que ya activó la alerta en Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami, dijo en su último reporte que Nicole alcanzó vientos máximos sostenidos de unos 120 kilómetros por hora y que se situaba a unos 170 kilómetros al este de West Palm Beach.

#Nicole become a hurricane as it makes landfall on Grand Bahama Island.

Por la mañana la todavía tormenta tropical Nicole avanzó hacia la isla Gran Ábaco en el noroeste de las Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, sigue en su trayectoria en vivo hoy 09 de noviembre de 2022.

El meteoro tropical se convertirá en huracán categoría 1 hoy 09 de noviembre de 2022 muy cerca de las Bahamas antes de tocar tierra en Florida, Estados Unidos, la noche del miércoles o en las primeras horas del jueves, dijeron los meteorólogos.

Activan alerta de huracán en Florida por avance de ‘Nicole’

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami. emitió una advertencia de huracán para la isla Gran Bahama, Bimini, las islas Berry y Ábacos en la esquina noroeste de la nación archipiélago de las Indias Occidentales.

Una extensión de casi 400 kilómetros de la costa atlántica de Florida, desde Boca Ratón a cerca de Flagler Beach, en el norte, también fue puesta bajo advertencia de huracán.

Ese tramo incluye el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, donde la semana pasada fue trasladado hasta su plataforma de lanzamiento el cohete de la misión Artemis I de 14 mil millones de dólares para un despegue que estaba previsto para el próximo lunes. Aunque el cohete fue construido para soportar la exposición a vientos huracanados de hasta 137 kph, se espera que la misión se posponga.

Tropical Storm #Nicole presents a commanding profile in #GOESEast satellite imagery today. So it's no surprise hurricane conditions are expected for the northwest Bahamas and east coast of of Florida.

NHC updates: https://t.co/IKuTzUSsmY

Image updates: https://t.co/JOI3jlondp pic.twitter.com/21zKsKjS8S

— UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) November 8, 2022