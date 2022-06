CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México se encuentre gobernado por el crimen organizado, tal y como lo aseguran agencias de seguridad de los EE.UU.

Tras los hechos de violencia de las últimas horas en municipios de Chiapas y el Estado de México, López Obrador dejó en claro que solo en seis estados se concentra el 5o por ciento de los homicidios en el país.

Se dan estos casos, no es generalizado, no es lo que dicen las agencias estadounidenses de que el 30 por ciento del territorio está gobernado por el crimen organizado en México y lo podemos probar”, declaró.

“Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios y la otra mitad, son ocho o 10 estados donde en el caso de homicidios tenemos más problemas: Estado de México, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente en seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios”, agregó.

El mandatario mexicano dejó en claro que la seguridad pública ya no está a cago de Genaro García Luna, ex secretario que se encuentra preso en los Estados Unidos por narcotráfico, y que el Gobierno de México está atendiendo de raíz las causas de la inseguridad y la violencia.

“Lo más importante de todo es atender las causas, procurar que tengamos una sociedad mejor, que los jóvenes sean atendidos, que no se les margine, que tengan derecho al trabajo, a la educación, que se combata la pobreza, que se evite la desintegración de las familias, que se fortalezcan los valores que existen en las familias, en los pueblos, valores culturales, morales y espirituales; que no se continúa impulsando un estilo de vida materialistas, que se considere como lo fundamental el dinero, todo eso nos va a ayudar a resolver el problema”, refirió.

“Vamos avanzando, nada más que el país estaba en plena descomposición, por eso insisto en que si se quiere enfrentar una decadencia, una crisis, no hay más que una transformación, si hubiese continuado lo mismo: la corrupción, el saqueo, el abandono al pueblo, a los jóvenes, esto del que el no tranza no avanza, el país estaría ingobernable, muy difícil de vivir el país en ese situación”, puntualizó.

López Obrador refirió que no se puede de la noche a la mañana tener mejores resultados en materia de seguridad, sin embargo, tiene plena “fe en que se puede seguir avanzando” en la pacificación del país.