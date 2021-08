Mérida, Yuc., El juez de control del primer distrito judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, resolvió no vincular a proceso a los cuatro policías municipales de Mérida imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada, en contra del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echavarría, de 21 años de edad.

La Fiscalía General del Estado anunció que impugnará la resolución del juez Bonilla bajo las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales en busca de reponer este proceso.

En una audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral se determinó que si bien quedaron acreditados los delitos, no existieron elementos de prueba suficientes para determinar que las personas presentadas tienen relación con la comisión de los delitos.

Como evidencias se desahogaron varios videos solicitados por la defensa de los imputados para sustentar su teoría del caso, mismos que fueron debatidos entre ésta, los fiscales y abogados y finalmen-te los admitió el juez de control, quien analizó de fondo el tema y determinó los hechos.

Apuntó que los datos sí establecen la existencia de los tres delitos y su comisión en pandilla. Sin embargo, las circunstancias de detención que narra la víctima no son coincidentes con el dato de prueba. La detención se registró el 21 de julio y la muerte, el 3 de agosto pasados.

No obstante, este auto de no vinculación a proceso no impide que la Fiscalía estatal continúe con la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Así lo informó el juez a la víctima indirecta, Dora Ravelo, madre del joven, presente en la audiencia.

Por su parte, el ayuntamiento capitalino desmintió que haya ofrecido alguna cantidad de dinero a la mamá de José Eduardo Ravelo Echavarría, cuya muerte está ligada a la presunta participación de cuatro policías de esta ciudad.

El secretario municipal, Alejandro Ruz Castro condenó además el supuesto giro político y oportunista que se quiere dar a este caso, donde no sólo se perdió una vida, sino que también se ha condenado, de antemano, a los agentes policiacos y ofendido a sus respectivas familias.