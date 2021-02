El asesino de Luis Donaldo Colosio rechazó hace casi 27 años haber hecho el segundo de los dos disparos que mataron al candidato presidencial el 23 de marzo de 1994. Así lo aseguró en un video que muestra la recreación de los hechos y en el que explica cuál era su posición el día del crimen, al finalizar un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana.

“No pude haber hecho yo el segundo disparo ¿por qué? porque el licenciado Colosio está de espaldas hacia mí, vean la posición y yo ya voy así, vean la distancia, no pude haberle hecho esto así, no pude haberlo hecho, definitivamente porque no se podría hacer eso, ¿por qué?, por que al momento de querer hacer eso, inmediatamente me iba a caer ahí mismo, pero caí por esta parte”, señala Aburto en un video de más de más de 50 minutos fechado el 16 de septiembre de 1994 y que forma parte del expediente sobre el asesinato que la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo público.

Aburto Martínez, el asesino solitario, fue condenado a 45 años de prisión por el crimen del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Colosio murió luego de recibir dos disparos: uno en la cabeza y otro en el abdomen.

En el video de la recreación de hechos, Aburto dirige la escena y pone a los agentes en las posiciones correctas en las que recuerda estaban él y Colosio el día del asesinato.

“El licenciado Colosio estaba a mi izquierda… la gente estaba concentrada en él, el licenciado estaba a la izquierda, empieza a caminar a mi costado izquierdo y la gente se empieza a abalanzar a su lado derecho, pero el licenciado ya iba muy retirado de mí y yo me quedé parado… hago la aclaración que nunca había estado en un mitin ni sabía lo que era un mitin por eso yo iba a ver qué era un mitin”, explicó Aburto.

Para la recreación, Aburto pidió gente de su estatura, se quitó y se puso una chaqueta para que se pudiera observar mejor cómo tenía colocada el arma y también dio instrucciones al fotógrafo para que capturara las escenas que él consideraba más ilustrativas y también para que no tuviera que repetirlas.

Aseguró que al final del mitin una persona que caminaba detrás suyo lo empujó, cuando intentó salirse de la multitud, otra persona lo volvió a empujar, cada vez había más gente acercándose hacia Colosio por su lado derecho.

Hizo la observación de que el personal de seguridad no organizó una valla al candidato para que pudiera salir sin tener que enfrentar a la multitud que en todo momento se le quería acercar mientras intentaba dejar del lugar.

En distintas ocasiones mencionó a un camarógrafo que estaba enfrente suyo y que habría captado todos sus movimientos, entre ellos cuando sacó el arma de un bolsillo al interior de su chaqueta para guardarla en el bolsillo exterior derecho, pero al no poder hacerlo, la mantuvo afuera, a la altura de la cintura.

Aseguró que entre la multitud recibió un golpe y un puntapié, pero no pudo identificar a los responsables.

“Quiero aclarar que estas imágenes que yo trato de convertirlas en tridimensionales son basadas en las imágenes que me han mostrado porque al momento de recibir el golpe quedo aturdido del dolor”, dijo Aburto.

Aseguró que al instante de ir cayendo se fue alzando el arma que traía en la mano “busco apoyarme, deteniéndome en alguna persona, pero no logro detenerme y al doblarme del dolor por el golpe se activa el arma… quedo totalmente aturdido…se activa el arma y no logro ver a quién le pego, ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no, quedo totalmente aturdido y no logro ver absolutamente nada, de dónde salió el disparo, a quién le cayó”.

El segundo disparo

Aseguró que antes de caer al piso, Colosio giró sobre su eje, se llevó las manos a la cabeza, “queda de espaldas hacia mí y cuando da ese segundo giro el licenciado Colosio se oye un segundo disparo que al parecer salió del costado izquierdo”, mientras él caía del lado derecho.

Trató de explicar que si hubiera sido el responsable del segundo disparo, la bala habría atravesado el costado del candidato de abajo hacia arriba, mientras que los informes de los peritos señalaron que el disparo fue de arriba hacia abajo.

“Esto da a pensar de ¿Quién hizo el segundo disparo? si fue una persona que pensó que él había hecho el primer disparo… lo que se pretende demostrar cuál fue la intención de un segundo disparo, ¿por qué se hizo y por parte de quién?”, cuestionó Aburto.

Aburto Martínez dijo haber estudiado las imágenes y citó las conclusiones de la necropsia practicada al cuerpo del candidato, la que, aseguró, señala que en las rodillas Colosio tenía moretones producto de la caída al recibir los disparos.

El 6 de diciembre de 2018 se liberó un video inédito sobre el momento del asesinato de Colosio Murrieta, grabado por un agente de la entonces Policía Judicial; el material solo muestra un disparo en la cabeza.

Sobre este video, el acusado señaló que podrían haber sido editado. “No había ninguna intención absoluta en haber querido hacer daño a una persona respetable, que ni siquiera conocía”.

El asesinato de Colosio se considera el magnicidio más grande en México desde 1928, cuando fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había sido presidente en el periodo 1920-1924. Según MCCI existen 213 videos desclasificados sobre el caso Colosio.

Fuente: Infobae