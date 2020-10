Luego de que ayer sábado el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) realizó su manifestación más numerosa y extendió su plantón que tienen el Zócalo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró a sus opositores que no habrá represión, pero les pidió “no comer ansias” y esperar a que haya elecciones del próximo año y el mecanismo de la revocación de mandato en 2022 donde podrán resolver sus diferencias, pero de momento “vamos a seguir gobernando el país”.

Al supervisar obras de mejoramiento urbano en Hermosillo, Sonora, López Obrador manifestó que “no tiene la menor duda” de que sus opositores desean conservar el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, pero reiteró que él cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos.

“Aprovecho para decirles a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no habrá represión porque no somos iguales, nada más lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda”, afirmó AMLO.

“Nosotros queremos cambiar, queremos transformar, esas diferencias que tenemos que son de fondo se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático, habrá elecciones el año próximo en junio, en todo el país luego yo me voy a someter a la revocación del del mandato”.