El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes que no hubo ningún “acuerdo en lo oscurito” en el Caso Cienfuegos, y que “se equivocó” la agencia de noticias Reuters al afirmar que Estados Unidos regresó al país al ex secretaria de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a cambio de que le entregara a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Pues este en este caso no teníamos nosotros información, no y ese es otro principio, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por eso cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación, como si yo estoy aqui todos los días , de 6 a 7, recorro todo el país, estoy pendiente, pues por eso pedí que se se revisará el marco en que se da la cooperación con la agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de pruebas.

Y tengo que agradecer al gobierno de Estados Unidos, porque nos atendieron, no es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido una muy buena relación de cooperación de confianza, esto surgió de manera extraña, aunque no hay nada casual, se presenta esta acusación, desde luego nosotros actuamos con prudencia porque se da en vísperas con las elecciones, y les consta dijimos: ´vamos a esperar que pasen las elecciones´, pero al mismo tiempo por los canales por las vias diplomaticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente libre, soberano, y hubo apoyo , hubo colaboración del gobierno de EEUU.

Niega AMLO intercambio del Gral. Cienfuegos en EEUU por un importante narcotraficante, según publicó la agencia @ReutersLatam "No hay ningún acuerdo en lo oscurito, no sé quien les filtró esa información": @lopezobrador_ pic.twitter.com/xcaYhCS8WZ — Literal México (@literalmexico) November 23, 2020

Enviaron la información se envió esa información a la fiscalía, y se tiene que reponer el procedimiento, eso es todo, porque el presidente de méxico no es un florero , no estamos aquí de adorno , y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, no es que se haya amenazado ni mucho menos lo que está diciendo una agencia de estas famosa… pues se equivocaron, porque insinuaron , para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado; quién sabe qué estaban pensando, o quién les filtró la información, porque también esa era un práctica muy arraigada para generar desconcierto, para poner en entredicho al gobierno de México y al país, entonces eso se terminó, sea quien sea, si se miente y se busca perjudicar a méxico, tenemos nosotros que replicar , tenemos que argumentar no quedarnos callados”, indicó el mandatario mexicano.

El viernes pasado la agencia de noticias Reuters, con sede en el Reino Unido, publicó que el precio de regresar sin cargos de narcotráfico al general Salvador Cienfuegos, fue arrestar a un capo de primer nivel que sería responsable del envío de fentanilo a Estados Unidos.

Los cabecillas que están en la mira son: el líder del del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García; y del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. También se especuló que podrían haber pedido al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López.

Según reveló Reuters, México prometió al fiscal William P. Barr que trabajaría con EEUU para detener al líder de alto nivel involucrado en el tráfico de grandes cantidades del opioide sintético fentanilo. A cambio, serían desestimados los cargos que pesaban contra quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captación de un objetivo primordial”, refirió la fuente consultada por la agencia noticiosa, quien se mantuvo en el anonimato por no estar autorizada a hablar del tema y tampoco quiso proporcionar nombres para identificar al personaje.

López Obrador en su conferencia de prensa se refirió al tema y aseguró que sería exhibido el gobierno si hubiera hecho “acuerdos en lo oscurito”.

“Por eso es importante la autoridad moral, porque si hay autoridad moral hay autoridad política. Imagínense, si nosotros nos metemos a hacer acuerdos en lo oscurito, surge una situación de esta naturaleza, de este tipo y de inmediato se exhibe al gobierno, se pierde autoridad; pero no, ya no es lo de antes, de que ‘a ver, nos ponemos de acuerdo las agencias con las autoridades, agencias extranjeras con autoridades y echamos andar el operativo Rápido y Furioso, y dejamos pasar armas’, esa decisión tan dañina que se tomó”, señaló.

El mandatario explicó que se pidió a las autoridades estadounidenses fue que se respetarán los acuerdos de cooperación que se tienen en materia de combate al narcotráfico, y que se respetara a México.

“Sencillamente nosotros lo que pedimos es que se respetara a México, se respetaran los acuerdos que existen para la cooperación en esta materia, que no se respetaron. ¿Por qué lo hicieron? Eso es otro asunto.

¿Quién lo hizo? Si existen pruebas o no, eso le va a corresponder a la fiscalía resolverlo.

Y también, como ya lo dije, que todos ayudemos para que no estemos pensando que las autoridades buenas están en el extranjero y aquí todas las autoridades están implicadas, son malos o no procuran la justicia.

Eso ya también es historia, eso era antes, acuérdense que estamos en un proceso de transformación, nada más que a muchos todavía no se les avisa de que esto ya cambió; por eso se enojan, se llenan de desconcierto, pero ya es distinto”, aseguró López Obrador.

El presidente mexicano pidió esperar a las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo en contra del general Salvador Cienfuegos, pero advirtió que no se fabricarán delitos a nadie.