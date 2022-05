Ciudad de México, 25 de mayo 2022.- El líder parlamentario de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que él asume sus gastos cuando acude o acompaña a los candidatos a puestos de elección popular.

“No hay un solo boleto, una sola cuenta o un solo recibo que haya pagado el Senado, yo asumo mis propios gastos, pueden preguntar a Transparencia”, destacó en una entrevista.

Reiteró que tampoco los recursos que usan para dicho fin, pertenecen al Grupo Parlamentario, sino que salen de su propia dieta; “no hay un solo cinco que se haya desviado para asuntos de campaña electoral”.

Indicó que respecto de las quejas ante el Instituto Nacional Electoral, en contra de algunos funcionarios federales y gobernadores que apoyan las campañas electorales, las y los senadores de todos los partidos, han acudido a todos los lugares porque están en receso, y la ley lo permite.

“Durante toda la vida el legislador ha tenido esa flexibilidad, siempre, de todos los partidos; pero en todo caso, que la autoridad resuelva”, apuntó el coordinador de Grupo Parlamentario de Morena.

Dijo que la reunión con el senador con licencia Américo Villarreal sólo fue para escuchar una denuncia contra un gobierno que está incurriendo en irregularidades, en donde hay persecución, detenciones arbitrarias, órdenes de aprehensión.

Refirió que todos, en el Senado, hacen política; “hasta Vox ha estado haciendo política, una empresa internacional”.

Monreal Ávila también hizo un llamado a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, para que asista a comparecer ante la Comisión de Ciencia y Tecnología, del Senado de la República.

Ello, debido a que la directora informó, a través de un oficio, que por “problemas de agenda”, no podría asistir a la comparecencia que sostendría el día de hoy ante dicha Comisión.

“Le hago una llamada de atención para que no incurra en una falta de respeto, porque no se va aceptar un desaire o desprecio a uno de los Poderes de la Unión, pues no puede desacatar una solicitud o una cita para comparecer ante el Congreso, expresó.

En una entrevista, refirió que una de las facultades constitucionales que tiene el Congreso es la de citar a comparecer a los funcionarios públicos de cualquier nivel, quienes están obligados a acatar esta medida de control.

Todos los funcionarios, señaló, están obligados a comparecer cuando el Legislativo así lo determine, por lo cual, indicó, el que no asista la directora a una cita, representa una mala señal, “no es conveniente que al Congreso se le desprecie, no le ayuda a la República”.

Monreal Ávila dijo que espera que sólo se trate de un asunto de carácter personal, por lo que “respetuosamente la conmino a que haga caso de las citaciones que mediante la Comisión de Ciencia y Tecnología, le están haciendo y que no sea omisa en su responsabilidad como servidora pública”, manifestó.

Aseguró que se le va a volver a citar para que acuda, por lo que tiene que venir a dar cuentas; y no es necesario enviarle una lista de los temas, porque las y los senadores son libres de emitir sus preguntas y sus réplicas.