Posteriormente, en al menos otros 9 comentarios, Salinas, defiende a su institución y a la integridad de los empleados, señala que esta es una nueva campaña de desprestigio por parte de sus adversarios, también invita a esta mujer a entablar una plática en persona con él y “sin máscara”.

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 7, 2022

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 7, 2022

5. A las empresas las hacen las personas. No me extraña que haya malos elementos, las organizaciones son un reflejo de toda la mierda qué hay en la sociedad, delincuentes solapados por autoridades y leyes que no sirven para nada. Señores, la impunidad nos está ganando.

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 7, 2022