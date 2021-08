Ciudad de México, 25 de agosto.- Entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó que para 2024, el “bloque conservador” podría tener como candidato presidencial a “puras finísimas personas “ como los periodistas Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga, “al dueño del Oxxo”, a Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz, “al de la Coparmex” o a los actuales dirigentes de los partidos políticos.

“Fíjense lo que dice, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando yo en eso. Diría que hasta -en términos políticos- hasta conviene un candidato así, o sea, de veras, porque en una de esas el bloque conservador saca de candidato a Loret de Mola ¿no? o a López-Dóriga o al dueño del Oxxo, a Yunes, que pueden significar… Al de la Coparmex, puras finísimas personas, o a los dirigentes de los partidos actuales. Pero ya para qué me meto en eso”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Xalapa, Veracruz.

Al respecto, Joaquín López-Dóriga respondió, en su espacio “#TodosHablanConLópezDóriga”, con nombres de “finísimas personas” relacionadas con el presidente López Obrador.

“Ya le he hablado de las finísimas personas presidente. Entre las finísimas personas está el gobernador que está ahí y que le rió tanto su ocurrencia, Cuitláhuac García, ese es una finísima persona, y si no, al tiempo porque creen que llegaron al gobierno para siempre.

“Está Fernández Noroña, está René Bejarano. ¿Se acuerda de él, Presidente? ¿De las ligas de René Bejarano? Está el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México que quitaron, que lo busca la justicia. Está el diputado Huerta, de Morena, que sigue siendo diputado, que está detenido por abuso sexual de menores y violación de menores.

“Esos son, Presidente, finísimas personas, no me venga usted con cuentos por favor, no me falte al respeto porque yo no se lo he faltado”, expresó López-Dóriga.

El periodista recordó a López Obrador el nombre de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presentador de noticias también refirió que él no pertenece “al bloque conservador” ni al “bloque apoyador”.

“Yo siempre he sido un independiente que he volado solo”, declaró .

López-Dóriga precisó que nació en Madrid, pero eligió ser mexicano.

“Yo lo pedí y lo logré, entonces incumplo el requisito constitucional del artículo 82 que señala que para ser Presidente de la República se necesita ser mexicano por nacimiento. Entonces no me use y respete, y lo dejo con sus finísimas personas”, declaró el reportero. (El Universal)