El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no pude quedarse callado ante posibles fraudes electorales, por lo que avaló la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para investigar a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza y el emecista Samuel García.

“Estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, de político, legislador, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues entonces me quedaría callado, pero yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo siendo Presidente me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera”, sentenció.

En la mañanera, el mandatario reconoció que él mismo denunció la entrega de tarjetas del aspirante priista Adrián de la Garza a las mujeres de Nuevo León, por lo que seguirá denunciando este tipo de prácticas aunque lo señalen de intervenir en el actual proceso electoral.

“Claro que sí, aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude… claro, y lo voy a seguir diciendo”, reiteró el Presidente.

Recordó que vio en las redes sociales la tarjeta, pero pensó que podía ser una noticia falsa, pero luego comprobó que es real y hasta le enviaron de Nuevo León una tarjeta.

Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, agregó, porque ya es delito grave el fraude electoral; si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral?, ¿para qué se reformó la Constitución, si va a seguir lo mismo? No, aunque se enojen los conservadores, hipócritas, tiene que haber democracia.

Insistió en que es necesario manifestarse y defender la democracia, pues con esta nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala social: en la democracia el pueblo manda y no un solo hombre, ni un grupo de personas.

“Esto lo debemos hacer todos los ciudadanos en municipios, regiones, en los estados”, reiteró y agregó que le dijeron que en un acto de un candidato en Sinaloa dos secretarios del gobierno estatal estaban en el templete: “pues ¿qué es eso?”.