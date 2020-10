Porfirio Muñoz Ledo desconoció el resultado de la tercera encuesta encargada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y cuyo resultado fue el triunfo de Mario Delgado Carrillo para encabezar la dirigencia nacional de Morena.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Muñoz Ledo señaló que este anuncio hecho por el INE es la culminación de una serie de trampas, ya que hace cinco semanas se mantenía con ventaja de dos a uno y que los resultados de las encuestas presentadas son anticonstitucionales, porque nadie puede meterse en la vida de un partido si no hay petición de éste.

Ante el resultado de la encuesta, dado a conocer por el INE, el diputado federal pidió a las bases de Morena que rechacen el triunfo de Mario Delgado.

Advirtió, además, que pedirá la realización de un Congreso Nacional, porque el partido tiene su propia manera de elegir dirigentes.

El diputado dio a conocer que se comunicó con Bertha Luján, presidenta del Consejo Político, y con la secretaria electa, Citlalli Hernández, mismas que lo apoyan.

“Yo no reconozco el resultado de estas llamadas encuestas, porque no es obligatorio para el partido, no es constitucional, no es legal, eso es una falsedad, estos resultados no significan el triunfo de ningún candidato y nos vamos a un recurso legal que es un Congreso del partido”, señaló Muñoz Ledo.

Agregó que si no se respetan los procesos y no se esclarece el tema financiero, el futuro del partido estaría en juego, ya que falta que las autoridades esclarezcan en dónde están los 445 millones de pesos que estaban destinados a Morena.

Acusó que Mario Delgado gastó 10 veces más recursos que él para hacer campaña, a pesar de que éstas no estaban autorizadas por el instituto electoral.

Lamentó que durante esta elección sufrió calumnias: “Yo estoy muy molesto porque no se midieron estas personas, se metieron con mi familia, con mi persona, me calumniaron, como no me pueden atacar en mi trayectoria política, sólo les quedó ese recurso”.