Luego que legisladores de Estados Unidos, como el senador republicano Marco Rubio, acusaran al presidente Andrés Manuel López Obrador de no solo apoyar dictaduras en América, sino también de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, el jefe del Ejecutivo federal lo llamó a presentar pruebas, pero aseguró que él no es el expresidente Felipe Calderón.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que en cambio él si tiene pruebas de que Ted Cruz recibió dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

“Este señor Ted Cruz diciendo que se celebra el que yo no asista a la Cumbre (de las Américas) porque yo protejo. Dictadores … no los identifico bien, pero se señor Rubio pertenece al Partido Republicano, pero todavía Ted Cruz le añadió que solo no protejo a dictaduras, sino que permití a narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México.

“Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazó a que presente las pruebas, de lo que está diciendo, porque yo si tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo la pruebas.

El año pasado, creo que le dieron como 120 mil dólares la fundación esta llamada la Asociación Nacional del Rifle, pero estos son republicanos, estos dos, también un demócrata, señor Meléndez que fue el que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las iniciativas del presidente Biden si se invita a todos los países de América a la llamada Cumbre de las Américas (…) Entonces esa es la respuesta: ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a que muchos que votaron por él, pero hay que saber rectificar no caer en la autocomplacencia”, dijo.

Marco Rubio y Ted Cruz vs AMLO

Ayer, el senador republicano Marco Rubio acusó al presidente López Obrador de ser un “apologista de la tiranía”, luego de que el mexicano anunciara que no participará en la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles, California.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana”, tuiteó Rubio.

Tras las declaraciones, AMLO preguntó: “¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón”.

“Ojalá nuestros paisanos tomen nota porque antes no se hablaba de estos temas, dice López Obrador al hacer un llamado a los mexicanos en EU a no apoyar gentes de malas entrañas que no tienen ideales ni principios y actúan de mala fe”, en referencia al senador Ted Cruz.