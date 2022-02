El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona debe ser aprobado por el Senado de la República, expuso en rueda de prensa desde Hermosillo, Sonora.

“No sé exactamente si en este caso, porque sí hay cónsules que además del beneplácito de gobiernos extranjeros. En el caso de embajadores sí, algunos cónsules, sí, que requieren de la autorización del Senado, no sé si en el caso. Sí, autorización del Senado.

“Ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso, si hay diferencias. Yo lo voy a proponer y otro poder del legislativo va a decidir”, expuso el titular del Ejecutivo.

La ex gobernadora de Sonora ha sido acusada de actos de corrupción, sin embargo, el presidente López Obrador dijo que no existen denuncias penales contra Pavlovich, por lo que no se le puede culpar de algo en concreto, y todo está en el terreno de las “apreciaciones”.