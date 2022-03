A poco más de 3 años de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) su polígono de construcción ubicado en el ex Lago de Texcoco sigue en obras para recuperar su vocación ambiental y convertirlo en un parque ecológico, 15 veces más grande que Chapultepec.

En paralelo, el gobierno mexicano declaró este martes la nueva “Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco (APRN)” en 5 municipios del Estado de México, donde solo queda el 1.6 por ciento de lo que fue el gran lago hace más de 500 años, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

A diferencia del Aeropuerto de Santa Lucía, en Texcoco, las obras del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT) van lentas, ya que apenas registra un avance de 24.23 por ciento, por lo que no logró abrir al público en 2021 como se había anunciado inicialmente, y será hasta el 2023 cuando concluyan las obras para beneficiar a 12.5 millones de habitantes, informó Iñaki Echeverría, responsable del proyecto.

Lo que sí se cumplió este martes –un mes fuera de lo prometido–, es el “decreto para declarar como Área Natural Protegida a la zona conocida como Lago de Texcoco” para proteger 14 mil hectáreas; 10.6 mil hectáreas en zona federal y 3.4 mil hectáreas pertenecientes a 16 ejidos de 5 municipios del Estado de México: Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, cuya declaratoria fue impulsada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT); sin embargo, hasta hace unos días, algunos ejidatarios principalmente de Nexquipayac en Atenco manifestaron su rechazo al decreto.

“Que no nos confundan, porque una cosa es el ex Lago de Texcoco y otra cosa los cultivos, las tierras donde no hay aves, no hay la fauna que ellos hablan: ajolotes, acociles; pero sí son tierras 100 por ciento productivas en granos como es maíz, frijol, cilantro”, dijo Eduardo Martínez Castillo, ejidatario de Atenco.