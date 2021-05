El Estado mexicano ofreció disculpas a la comunidad china asentada en el país, por el asesinato masivo de ciudadanos de esa nación asiática en mayo de 1911.

El evento histórico conocido como el “pequeño exterminio” fue un acto racista y xenófobo contra 303 chinos masacrados en esta ciudad de Comarca Lagunera, en la época de la Revolución mexicana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó este evento para agradecer al gobierno de China el apoyo durante la etapa inicial de la pandemia de COVID-19, al enviar equipo de protección para el personal médico y luego más tarde las primeras vacunas.

“Este acto en que el Estado Mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida por movimientos, organizaciones y gobierno de nuestro país, no sólo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también aceptar el compromiso con el pueblo y la República popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia, nuestro país y su gobierno siempre promoverá la igualdad la diversidad cultural, la no violencia y la fraternidad universal”, dijo.