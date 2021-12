Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el panista Jorge Romero acusado de abuso sexual en contra de Regina Irastorza Tomé, la defensa del acusado ofreció 30 mil pesos a la presunta victima para desistirse de sus acusaciones.

Regina directamente lo acusa de violación espuria, pero la Fiscalía General del Estado ha reclasificado el delito como abuso sexual.

Fue durante la audiencia de revisión de medidas cautelares en contra del panista Jorge Romero, cuando su defensa hizo el ofrecimiento, pese a que las abogadas de Irastorza Tomé han pedido una reparación de daño de 16 millones 800 mil pesos.

Cabe recordar que Regina lo acusa de violación espuria, pe ro la Fiscalía General del Estado ha reclasificado el delito como abuso sexual.

En la audiencia de ayer las abogadas de Regina pidieron que a Jorge Romero se le prohibiera acercarse al Congreso de San Lázaro en Ciudad de México, que no ejerza la función como diputado federal y asistir a firmar a las oficinas de Atención a Víctimas no cada mes, sino una vez por semana, para evitar que se mueva por tiempo prolongados fuera de entidad.

Regina decidió hablar y argumentó que la petición de las medidas cautelares se debía a que tiene miedo de que, de llegar a ejercer la diputación, Jorge Romero obtenga fuero y no se le de justicia a su demanda.

“Lo único que quisiera manifestar es que existe riesgo, yo tengo cierto miedo de que no se me de justicia por el delito que acusé (violación)”, aseguró.

Sin embargo, la juez decretó que no había elementos para aceptar las tres nuevas medidas cautelares en contra del diputado federal electo, porque no existen dentro de las 14 fracciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ante la negativa, Regina sufrió una crisis nerviosa y fue atendida en una sala alterna.

Al final de la audiencia, visiblemente agotada, Regina dijo que se siente indefensa y que el proceso ha sido desgastante. “Es un proceso muy cansado, muy desgastante muy frustrante, como lo pudieron ver tuve una pequeña crisis en la audiencia pero me recuperé esta decisión me ha dado fuerza para seguir adelante por mí y muchas más que no están o pueden hablar y es una batalla por la cual no voy a soltar la toalla y a quedarme callada.

Regina descartó que el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa le haya explicado por qué fue reclasificado el delito de violación a abuso sexual.

“Por parte directa de él o de algún particular no he recibido alguna llamada o correo electrónico estoy en la espera a la explicación que puedan dar”, puntualizó.

Piden se le absuelva a Jorge Romero de toda culpa

La defensa de Jorge Romero solicitó la Suspensión Condicional del Proceso que hay en su contra por abuso sexual y se le absuelva de toda culpa.

Jorge Romero Vázquez llegó temprano a los Juzgados Penales del Poder Judicial en Irapuato, donde tiene programada la audiencia de revisión de medidas cautelares que se emitieron a su favor.

El pasado martes 23 de noviembre tras haber agotado la investigación, la Fiscalía General del Estado decretó que no había elementos para acusarlo de violación y determinaron enviar un escrito a la juez para interponer el recurso de reclasificación a únicamente abuso sexual, por lo que desde el pasado viernes

26 de noviembre lleva su proceso el libertad.

La audiencia fue solicitada por la defensa de la víctima Regina Irastorza Tomé, y a la cual están citadas ambas partes en los juzgados de Irapuato.

“¡Es indignante!”: Martha Lucía Mícher, de Morena

Legisladoras morenistas por Guanajuato, como Martha Lucía Mícher y Alma Alcaraz calificaron como indignante el ofrecimiento de 30 mil pesos, hecho por la defensa de Jorge Romero para que Regina Irastorza e desistiera de sus acusaciones.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena en su cuenta de Twitter manifestó su inconformidad minutos después de la audiencia.

¡Es indignante! La defensa de @jorgeromeroGTO ofreció 30 mil pesos a Regina Irastorza para desistirse de sus acusaciones y como reparación del daño. Esto es inadmisible porque la audiencia celebrada hoy era para establecer medidas cautelares y no para conciliar entre las partes”, publicó en su cuenta de Twitter.

La diputada local, Alma Alcaraz insistió en que esta situación se da porque la Fiscalía General del Estado

reclasificó el delito.