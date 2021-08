Ciudad de México, 29 de agosto.- Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación para reincorporarse a sus actividades legislativas en el Senado, después de rendir protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República durante su primer año de la 65 Legislatura.

Con 79 votos a favor, 17 por otra plantilla y 1 abstención el Senado eligió la Mesa Directiva encabezada por la morenista Olga Sánchez Cordero para el primer año de la 65 Legislatura.

Mientras se entregaban los sobres para la votación, la senadora del PAN, Nadia Navarra pidió la alternancia de la Mesa Directiva y criticó que por los medios de comunicación se hayan enterado de la presidenta del Senado.

“Mal empieza una legislatura que requiriendo de diálogo y construcción de acuerdos omita ejercer el oficio que enaltece al parlamentario y lamentable resulta enterarnos por los medios de comunicación de la designación presidencial que hoy votaremos. Por supuesto, celebramos siempre que las mujeres cada vez puedan adquirir espacios dentro de la representatividad”, subrayó.

La panista pidió que no sólo se les busque a la oposición cuando Morena requiera las dos terceras partes para una votación.

En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal “El ejecutivo federal ha sido respetuoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido respetuoso con el Congreso Mexicano, expreso categóricamente que el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados decidió presentar como candidata a presidir la Mesa Directiva a Olga Sánchez Cordero, nadie más”.

En entrevista, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong cuestionó que Sánchez Cordero les haya comunicado vía telefónica sobre su designación como Presidenta de la Mesa Directiva y confió en que no se conduzca como lo hizo como secretaría de Gobernación en la que en tres años, sólo se reunió una vez de manera personal.

Al emitir su voto, Lilly Téllez mostró su cédula rechazando la propuesta.

La despedida.

Antes, el todavía presidente del Senado, Eduardo Ramírez Eduardo Ramírez dijo que se va satisfecho de su labor al frente de la Mesa Directiva.

“Me voy satisfecho, que me voy con el deber cumplido y me voy a incorporar como un senador que seguirá construyendo grandes acuerdos a favor de la transformación de México, a favor de los más necesitados. Los más pobres, ese es el espíritu y la esencia de nuestra participación en la política. Sigamos haciendo patria, no nos cansemos, defendamos el federalismo”, destacó.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, su coordinador, Miguel Ángel Mancera reconoció la labor del morenista Ramírez, “fue articulador de acuerdos en el Senado, su conducción desde la Mesa fue muy importante, porque siempre mostró sencillez y nunca perdió piso en carro y permitió que fluyera esta línea de trabajo”.

Mientras que el coordinador del PRI, Miguel Angel Osorio Chong destacó el hacer de la Mesa Directiva “un espacio de unidad y trabajo a través de acuerdos que se logren desde el Senado”.

El coordinador del PVEM, Manuel Velasco subrayó el trabajo del senador Ramírez, “un trabajo plural, de apertura, de diálogo, inclusión y en todo momento evitando la polarización”.

“Quedó claro que rugió el jaguar en el Senado”, destacó la panista Kenia López al destacar el trabajo y respetar el posicionamiento de cada uno de los legisladores independientemente de la ideología y grupo parlamentario.

Las coordinadoras del PT, Geovanna Bañuelos y de Encuentro Social, Sasil de León también reconocieron la labor de Ramírez. Mientras que, Xóchitl Galvez subrayó que “su capacidad, su disposición su talento, desde que nos hizo favor de comunicarnos que buscaría la presidencia de la Mesa, lo cumplió al pie de la letra, muchas felicidades”.