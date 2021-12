PACHUCA, 31 de diciembre.— El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió en contra del gobernador de Hidalgo, emanado del PRI, Omar Fayad, a quien acusó de deslealtad y de arrodillarse ante el gobierno de Morena, luego que el mandatario estatal acusara al partido de entregar al PAN la candidatura al gobierno estatal.

Gobernador nosotros no vamos a permitir que regale el futuro de las familias de Hidalgo, eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad con el priismo que lo llevó al poder quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena. ¡Lamentable papel!”, escribió el líder nacional del priismo en una serie de tres mensajes en sus redes sociales.

Momentos antes, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, escribió también en sus redes sociales que “la Comisión Política Permanente del PRI nacional le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo, al Partido Acción Nacional; en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión.”

Añadió que “esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia; la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México” y anunció que se sumará a los priistas de Hidalgo que combatirán esa decisión.

Como priista, en el marco de la ley, acompañaré a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales”, dijo el gobernador.

Moreno Cárdenas expresó que “la molestia del gobernador Omar Fayad responde a intereses personales y nunca a los de partido. A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el Poder. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena”.

Añadió que “en la elección de Hidalgo, el PRI irá en coalición con el PAN y PRD; tendrá una candidatura que represente a los tres partidos, pero especialmente a la ciudadanía. Aquí no hay espacio para imponer candidatos destinados a la derrota, a cambio de impunidad a quienes van de salida.

La dirigencia nacional del PRI ha escuchado la exigencia de los hidalguenses, por eso llegamos a acuerdos que permitan ganar y defender lo que las familias de Hidalgo han construido con mucho esfuerzo y trabajo. Para nosotros siempre estará por delante el interés ciudadano”, dijo el líder priista.

Aunque el gobernador Omar Fayad aseguró que no le avisaron de la reunión de la Comisión Política Permanente en la que se tomó la decisión de que la candidatura en Hidalgo la propondrá el PAN, existe un testigo electrónico que a las 10:03 horas del 28 de diciembre le fue enviado a su correo electrónico el aviso de la reunión a realizarse el 29 de diciembre, vía Zoom, para lo cual debía registrarse a las 15:00 horas, a fin de empezar a las 17:00 horas con la reunión.

La información obtenida por Excélsior es que el gobernador buscaba que Israel Félix Soto fuera el abanderado priista en Hidalgo, pero el partido acordó que atraía el proceso, luego de acordar una alianza electoral con PAN y PRD en Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes.

La candidata será Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, pero será propuesta por el PAN, como candidata externa, a fin que la estructura partidista estatal, que domina Omar Fayad, no tenga injerencia en la decisión de la alianza.

Luego de que la Comisión Política Permanente del PRI cedió al Partido Acción Nacional (PAN) la candidatura al gobierno del estado de Hidalgo, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, acusó que “que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión”.

A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición, le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado”, difundió en sus redes sociales.

Fayad Meneses añadió que como priista, en el marco de la Ley, acompañará a quienes “han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales”.

El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes; creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que solo se brinca todos los procedimientos para imponer una candidatura por la vía del Partido Acción Nacional”, externó.

En respuesta, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra el mandatario de quien señaló que su malestar se debe “a intereses personales y nunca a los del partido”.

En un mensaje que difundió en sus redes sociales afirmó que Fayad Meneses mantiene ecrcania con Morena. “A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el Poder. No vamos permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena”.- Información tomada de Excelsior.