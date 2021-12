CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó frenar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se suspendía el desarrollo de la consulta de Revocación de Mandato por falta de presupuesto.

Durante la sesión del miércoles por la noche, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, aceptaron la controversia constitucional que interpuso el legislador Sergio Gutiérrez Luna, en representación de la Cámara de de Diputados, misma que buscaba impugnar la decisión del órgano colegiado.

“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna”.

Con esta determinación, se le ordenó al INE continuar con la “organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades” del proceso hasta la conclusión del mismo.

En el comunicado que emitió el máximo tribunal en México, se indicó que el órgano electoral tendrá que adaptarse al presupuesto aprobado para la consulta ciudadana, es decir, con los 1,503 millones de pesos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Asimismo, las magistradas señalaron que dicha partida económica tiene un indicador de viabilidad financiera.

Agregaron que se aprobó la suspensión de la medida del INE, debido a que no hacerlo significaría no apegarse al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que “los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

En tanto, la Comisión de Receso advirtió que lo determinado por el Consejo General del INE derivó de la controversia constitucional que presentó el instituto, en la cual la SCJN explicó que resultaba improcedente concederle la suspensión para el efecto de que no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, de tal suerte que sería un contrasentido que “lo que no obtuvo el INE en dicha controversia, este organismo lo decrete por su cuenta”.

La controversia de Gutiérrez Luna será revisada hasta el mes de enero (Foto: Cortesía Morena)

Finalmente, la resolución también explicó que será hasta el mes de enero cuando la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea turnada a alguno de los 11 ministros de la SCJN.

En esa misma sesión, se determinará si se le otorgará el carácter de prioritaria o se seguirá con el normal desarrollo de las solicitudes, debido a que fue una de las solicitudes que emitió el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Respecto a la solicitud que formula el presidente de la Mesa Directiva en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el sentido de que este asunto se tramite y resuelva de manera prioritaria. Infórmese al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el expediente en que se actúa está en etapa de instrucción”.

Conviene recordar que la mañana del pasado 21 de diciembre, el Gutiérrez Luna presentó una controversia constitucional por posponer de manera temporal la consulta de Revocación de Mandato.

A través de su cuenta de Twitter, Gutiérrez Luna anunció que, con las facultades que le confiere la ley como presidente de la Cámara, presentó ante la Corte la controversia que busca frenar la decisión del órgano electoral.

“Con las facultades que me confiere la ley como presidente de la Cámara de Diputados, he presentado (una) controversia constitucional ante la @SCJN, en contra del acuerdo emitido por el @INEMexico en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”.